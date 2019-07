«Si no sacan adelante el plan de movilidad es porque no quieren», sostiene Somos Oviedo Nacho Cuesta afirma que cumplirá la ley «escrupulosamente» contratando un informe de impacto ambiental J. C. A. OVIEDO. Martes, 16 julio 2019, 01:59

Somos Oviedo defendió ayer que antes de pasar a formar parte de la oposición dejó «lanzada» la contratación del estudio de impacto ambiental para la correcta tramitación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Estudio del que carece y necesita el documento para cumplir con la ley autonómica vigente tal y como avanzó este diario. «Si el bipartito PP y Ciudadanos no lo saca ahora adelante es por que no quiere», afirmó Ana Taboada recordando que el plan no sufrió, durante su tramitación, ninguna tacha por parte de ningún grupo político. «No deberían existir, por tanto, reparos para sacar adelante un plan que protege el medio ambiente y la salud de nuestros vecinos», sostuvo.

Taboada, asimismo, se ofreció a «aportar toda la ayuda necesaria» para sacar adelante el plan «si Ciudadanos desconoce los trámites administrativos necesarios para llevarlo a cabo», añadió la portavoz de Somos. «Frente a temas tan serios como la movilidad y la contaminación no cabe la desidia ni el bloqueo político», explicó. «Al Ayuntamiento se debe llegar con más ambición que la de subirse los sueldos y contratar liberados. El bipartito ya ha trabajado bastante para sí mismo, es hora de que empiece a hacerlo para el concejo», remachó recordando que la nueva ley también paralizó los planes de movilidad de Gijón y el propio del Principado.

El titular de Urbanismo, Nacho Cuesta , por su parte, afirmó que la intención de Urbanismo es cumplir la ley «escrupulosamente» avanzando que «se encargará el estudio externo de impacto ambiental para adecuarse a la normativa». En previsión, añadió que el trámite «dilatará los plazos» de entrada en vigor del plan. «Este gobierno vigilará que se cumpla la normativa para no repetir errores del pasado estrellando al Ayuntamiento contra los tribunales», recordó.

Cambio de líneas de TUA

Acerca de otra herencia que asume el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, se pronunció Ana Rivas. La edil socialista y anterior responsable del área cargó contra el vicealcalde por las dudas que ahora muestra Ciudadanos acerca del cambio de líneas de TUA previsto para el próximo 1 de agosto, tras dos años de tramitación.

«Muestra el poco interés que tiene por este municipio. Llevamos modificando las líneas de autobús desde hace dos años. Podía haber llegado con los deberes hechos», cargó Rivas. La modificación del contrato de TUA se dilató en el tiempo tras con «más de 30 reuniones con 50 asociaciones de vecinos a las que los entonces concejales de PP y Ciudadanos asistieron sin poner reparos al plan», recordó la edil acerca de una compleja tramitación que, finalmente, pasó por el Consejo Consultivo -por dos veces- y que, como resultado, pretende ampliar en un 25% los kilómetros de la red.

«Dice que lo quiere estudiar, que lo paralizan y así solo muestra la falta de interés por esta ciudad porque lleva colgado en la web del Ayuntamiento desde que se aprobó», reiteró la edil acerca de un contrato firmado con TUA y cuyas repercusiones con el cambio de líneas se deberían comenzar a notar a partir del próximo mes con una nueva línea rápida y mejoras en la zona rural.