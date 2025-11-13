La Sala Capitular de la Catedral se construyó como una fortificación normanda: «Es tan novedoso como ver hoy un edificio japonés en plena calle Uría»

La Sala Capìtular de la Catedral se construyó durante el siglo XIII y XIV como fortificación para defender al Cabildo Catedralicio de las tensiones que ... sufría con la burguesía de la ciudad, encabezada por los banqueros, según el estudio realizado por el arqueólogo e historiador Iván Muñiz López, que ha presentado en la propia Sala Capitular en compañía del deán de la Catedral, Benito Gallego, la directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo, y el Canónigo Archivero de la 'Sancta Ovetensis', Juan José Tuñón Escalada.

Iván Muñiz ha ofrecido más datos sobre su descubrimiento porque hasta la fecha la Sala Capitular se había estudiado como historia del arte aunque ahora la investigación arqueológica ofrece «una visión integral del edificio donde históricamente se ha reunido el Cabildo Catedralicio» con conclusiones que «dotan a Oviedo de un importancia dentro del ámbito europeo que hasta la fecha no se alcanzaba a ver».

Así, ha desvelado que se trata de los restos de la «mayor fortificación de Asturias porque su gran parte sigue en pie mientras que las demás fortificaciones de la ciudad y de la región han ido desapareciendo». ha desplegado su profundo conocimiento de la zona para afirmar que «la fortificación es de tipo normando-inglés» lo que muestra «que el obispo y canónigos de Oviedo estaban en el siglo XII y XIV muy relacionados con Normandía »lo que supone el epicentro europeo«. Y ha añadido: »Es una rareza y muestra que a Oviedo llegó algún maestro muy versado en la arquitectura del tipo 'plantagenet' o que un ovetense había estudiado allí y había vuelto porque este tipo de arquitectura es una rareza en Asturias en esa época«. Para demostrar la rareza puso un ejemplo: »Es como si ahora se construyera un edificio japonés en medio de la calle Uría. Es más, podemos decir que la Sala Capitular ha sido el Niemeyer de los siglos XIII y XIV«.

Y ha terminado afirmando que «la Sala Capitular de la Catedral es una joya excepcional del patrimonio diocesano asturiano y español».