Presentación de la investigación sobre la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo. Álex Piña
Arqueología en Oviedo

La Sala Capitular de la Catedral se construyó como una fortificación normanda: «Es tan novedoso como ver hoy un edificio japonés en plena calle Uría»

El arqueólogo, Iván Muñiz, desvela que es de inspiración anglonormanda, en plenas tensiones entre el Cabildo y los banqueros

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

La Sala Capìtular de la Catedral se construyó durante el siglo XIII y XIV como fortificación para defender al Cabildo Catedralicio de las tensiones que ... sufría con la burguesía de la ciudad, encabezada por los banqueros, según el estudio realizado por el arqueólogo e historiador Iván Muñiz López, que ha presentado en la propia Sala Capitular en compañía del deán de la Catedral, Benito Gallego, la directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo, y el Canónigo Archivero de la 'Sancta Ovetensis', Juan José Tuñón Escalada.

