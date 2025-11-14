La sala capitular desvela el peso de Oviedo en el panorama político y social europeo El archivero de la Catedral destaca la conexión anglo normanda como un detalle muy relevante del estudio de Iván Muñiz

Rafael Francés Oviedo Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:59

El informe realizado por el arqueólogo Iván Muñiz López sobre la sala capitular de la Catedral ha desvelado no sólo que se construyó como fortaleza defensiva debido a las tensiones entre la burguesía ovetense y la propia Iglesia por el sitio de cada uno en el gobierno social de la ciudad, sino que también ha mostrado una situación «muy relevante», según el archivero de la propia Catedral, Juan José Tuñón Escalada. Por ejemplo, el hecho de que la sala capitular «muestra la importancia del Obispado» en el contexto social, cultural y político del los siglos XIII y XIV donde se puede reconocer a la ciudad como un centro político y religioso de primer orden dentro del «mundo anglonormando de la época, lo que se consideraba el centro de Europa».

Oviedo estaba conectada a través del descubrimiento de Iván Muñiz y eso no sólo se trasladaba al arte o la arquitectura, sino que también a la situación política y de importancia social y económica en la Europa medieval de los siglos XIII y XIV.

«No soy arqueólogo, pero me acerco al descubrimiento de Iván Muñiz como historiador y me parece muy interesante la contextualización de la conexión que establece entre el mundo anglonormando y el ovetense, y muestra claramente la importancia de Oviedo en el contexto religioso y sociopolítico europeo, muy lejos del localismo imperante actualmente y abriendo las puertas a la importancia histórica de la ciudad y su Obispado».

Las palabras del archivero de la Catedral y director del Archivo Diocesano, Juan José Tuñón Escalada, completan el descubrimiento del arqueólogo Iván Muñiz, que el pasado jueves desveló que la sala capitular se había construido como fortaleza defensiva para controlar las tensiones y tiranteces que sobre el control social de la ciudad había entre la propia Iglesia de la burguesía de la época, principalmente los banqueros.

