Las salidas solo permiten la evacuación de la mitad del aforo de la sala principal del Calatrava El Palacio de Congresos acogió una reunión de bomberos de toda E en mayo del año pasado. / PIÑA El plan de autoprotección señala que bajo la hipótesis de bloqueo de una de las salidas la capacidad de evacuación queda comprometida GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Lunes, 16 julio 2018, 02:20

Los problemas de evacuación en caso de emergencia del Palacio de Congresos detectados en el nuevo plan de autoprotección no se limitan a los usos u ocupaciones del vestíbulo o a limitar la ocupación máxima de las salas menores del nivel superior. Para considerar las posibilidades de evacuación, la normativa obliga a ponerse en lo peor, en que, además del incendio, el escape de gases o el terremoto de turno, una de las salidas, la más importante, queda bloqueado o anulada. Son cálculos extremos y siempre controvertidos. En el Auditorio las cinco puertas de la entrega principal cuentan como una única 'salida a espacio seguro', que así se llaman las que permiten a los ocupantes ponerse a salvo. Al aplicarle la hipótesis de bloqueo, la capacidad de evacuación quedaba reducida a poco menos de 700 personas.

El mismo efecto se produce también al analizar las posibles rutas de escape desde la sala principal del Palacio de Congresos y sus hasta 2.240 espectadores, contando los palcos. El recinto cuenta con seis salidas de emergencia, que juntas dan de sobra para evacuar en condiciones de seguridad a casi 3.000 personas, con un margen considerable para el aforo total del recinto. El problema se encuentra un poco más allá, al trazar la hipótesis de bloqueo de una de las salidas a espacio seguro, en concreto la salida por lateral hacia el exterior del edificio. En un escenario de bloqueo de este recorrido, la capacidad teórica de evacuación se reduce a tan solo 1.140 personas, la mitad del aforo.

Este tipo de cálculos son siempre controvertidos. En el Auditorio, tras el informe del plan de autoprotección, la arquitecta jefa de sección de Edificios y Patrimonio informó pidiendo el cierre del edificio. Una fatalidad evitada gracias a un nuevo dictamen de la nueva y también arquitecta jefa de Bomberos que consideró que podía seguir usándose la sala principal si se situaba personal formado en el plan de evacuación y se patrullaba el edificio para detectar posibles incidencias durante su utilización. Una circunstancia que evitó tener que cancelar el ciclo de conciertos del Auditorio, el de la Fundación Princesa de Asturias o las jornadas de piano.

No consta que nadie haya hecho cálculos similares para el Palacio de Congresos. Al menos, no constan en el expediente al que ha tenido acceso este diario ni en la plataforma de gestión FirmaDoc a la que no se incorporó el informe del plan de autoprotección hasta mayo de este año, dos años después de ser entregado por la empresa. Curiosamente antes de ello, el Ayuntamiento ya tomó otro tipo de medidas. En noviembre del año pasado, el jefe del servicio de Promoción Económica y Empleo propuso una modificación del contrato de apoyo, coordinación y ejecución de las actividades congresuales programadas por la concejalía de Turismo y Congresos.

Se trataba de incrementar la dotación presupuestaria del mismo en un 10% a cambio de recortar un par de meses la duración de la segunda prórroga para no alterar el precio global. El informe justificaba la modificación propuesta calificándola como «absolutamente imprescindible», pero incurría en extrañas contradicciones. Alegaba como motivo el «notorio incremento de las actividades realizadas en el Auditorio y en el Palacio de Congresos», cuando el primero estaba ya cuasi cerrado precisamente a raíz del informe sobre sus deficiencias de seguridad, y por «la necesidad sobrevenida de implementar las medidas previstas» en los planes de autoprotección del edificio de Pérez de la Sala y del propio Palacio de Congresos. Esas medidas para los dos edificios, razonaba el técnico, han supuesto «una ampliación de los servicios necesarios» con la incorporación de personal para «facilitar la evacuación» y las «tareas de información al público». Mientras ya se trabaja en un nuevo contrato para 2019.