El salón de actos del colegio Gesta, cerrado aún por las termitas Miércoles, 17 octubre 2018, 01:47

El salón de actos del colegio público Gesta lleva cerrado dos cursos por una plaga de termitas. No volverá a abrir sus puertas hasta que no se acabe con ellas, según apuntó ayer el consejero Genaro Alonso en el Parlamento regional. A pesar de esta clausura, el representante regional afirmó que esta situación «no está afectando a los niños ni a su salud». «El problema solo está localizado en esta estancia y la dirección del centro nos ha transmitido que el estado de los estudiantes no está en riesgo», apuntó. Sin embargo, la diputada morada Lucía Montejo rebatió estas palabras al decir que los padres «no opinan lo mismo» y solicitó una solución «con celeridad».

Por el momento, el Principado ha contratado un proyecto para erradicar esta plaga. Su presupuesto rondará los 120.000 euros. Esta actuación solo servirá para la reparación del salón y las maderas. El propio Alonso reconoció que el remedio a este problema «ha de ser integral». Asimismo, insistió durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura en que la fusión de este centro era «necesaria» y se ejecutó de «forma adecuada».