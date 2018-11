«Son peligrosos porque andan en manada como los lobos» Alberto González y Carmen Villaverde, padres de la menor presuntamente acosada, y vecinos de San Claudio en la plaza de San Roque. / M. R. Vecinos de San Claudio piden el cierre del centro de menores de Loriana en apoyo a la familia de la menor presuntamente acosada por varios internos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 11 noviembre 2018, 04:18

«No estáis solos. Estamos con vosotros». Este fue el grito común que los vecinos de San Claudio proclamaron ayer, en la plaza de San Roque, en apoyo a la familia de la menor presuntamente acosada por varios internos, también menores de edad, del centro de menores de Loriana.

Los padres de la joven, de 17 años, visiblemente emocionados, agradecieron la solidaridad de sus vecinos y el apoyo recibido tras la campaña iniciada por Carmen Villaverde, la madre de la joven, para pedir el cierre de la institución. Seis mil firmas recogió desde el pasado mes de septiembre que entregará a la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, a Delegación de Gobierno y al Ayuntamiento.

Villaverde aseguró que mantuvo una reunión con la consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela para pedirle un mayor control sobre los menores internados en Loriana. «Lo primero que me ha dicho es que en ningún momento iba a tener a estos chicos en un régimen cerrado», expuso. La de Loriana es una institución de régimen abierto, dependiente de la Consejería de Derechos y Servicios Sociales aunque gestionada por la ONG Cruz de los Ángeles. «Si esto no se puede, porque no son capaces de convivir con el resto de vecinos, ¿tenemos que tener a nuestros hijos encerrados?», cuestionó.

Junto a su marido, Alberto González, explicó que el centro está saturado. «La representante de la Cruz de los Ángeles dijo que en esa casa hay capacidad para treinta personas pero la consejera nos aseguró que iba a empezar a quitar gente del centro porque había una aglomeración muy grande, al parecer, ahora hay setenta internos».

Sin control

La familia de la joven por la que comenzó esta campaña pide que cierren el centro: «Estamos hartos porque nadie controla a estos chicos. Ninguna trabajadora social les acompaña al colegio. Andan a cualquier hora por ahí», expuso.

El acoso contra su hija por un grupo de menores marroquíes, dicen, continúa. «Nos sentimos muy mal, hay que tener los nervios de acero. No es normal que tenga a la mi cría vigilada las veinticuatro horas y ellos por ahí todo el día», lamentó Alberto González.

La situación es tal que hasta los conductores de la línea de bus urbano que cubre San Claudio, la J1y J2, actúan casi de guardaespaldas de la joven. «La niña siempre viene a mi lado por miedo y cuando llega a la parada espero a que venga su madre a buscarla», explicó Yolanda Rodríguez, conductora de TUA. «Espero que esto se arregle porque como madre sé que lo están pasando muy mal y no se puede tolerar».

Los vecinos de San Claudio también mostraron su rechazo ante las conductas de algunos de los menores residentes en Loriana. «No es normal que traigan a un centro de acogida a sesenta chavales sin medidas de seguridad y puertas abiertas. Roban, destrozan muros, no son todos, pero sí una parte de ellos son bastante conflictivos. No se puede traer a un extrarradio un centro de menores sin seguridad de ningún tipo», denunció Carlos Fidel Fernández.

«Son peligrosos porque andan en manada, como los lobos, y es cuando se atreven a hacer sus cosas pero si van solos no hacen nada», señaló Santiago Menéndez durante la concentración para exigir el cierre del centro.