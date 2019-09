Los carteles favoritos de los mateínos Cartel de 2019, de Nacho Vela. El tiempo ha tratado bien a la polémica imagen que anunció las fiestas de 2017, que no parece tener ya tantos detractores El de este año se posiciona como uno de los más apreciados por el público MÓNICA RIVERO OVIEDO. Lunes, 23 septiembre 2019, 01:43

Nunca llueve a gusto de todos cuando se trata del anuncio de las fiestas de San Mateo. En los últimos años la cartelería mateína no ha estado exenta de modas y polémicas. Sin embargo, el tiempo y la distancia han ayudado a los ovetenses a valorar con perspectiva las obras que representaron -y representan- el espíritu de la fiesta carbayona bajo diferentes puntos de vista.El colorido cartel presentado por Marina Eiro en 2013 continúa atrayendo al público. Se trata del póster mejor valorado de los últimos años, su colorido hace que se siga hablando del diseño más de un lustro después y a los jóvenes especialmente les encanta; es el caso de Omar Cueria y sus amigas Iris Alonso, Laura Fernández y Marta González. «El de 2013 es muy Chueca, es muy guapo, es muy 'guay'», indicaba Omar, con la aprobación de sus compañeras. La O de Eiro fue el segundo -pero no último- cartel protagonizado por la letra, que lideró un trienio de minimalismo para terminar en un recargado 2015 lleno de serpentina que más de uno criticó: «A mí es que me recuerda al carnaval», aseguraba Pedro Gutiérrez, que prefería el minimalismo de la primera 'O' la de Benito Corral, pero admitía que «con las dos siguientes ya se pasaron».

El toque «sentimental» y «tradicional» del criticado cartel de Ricardo Villoria no gustó de primeras, pero se ha hecho un hueco en los corazones de los ovetenses, que ven en él cualidades admirables. «Me transmite mucha nostalgia», mencionaba César González, que no sabe por qué se dice que es «tan feo». Jennifer Gutiérrez, Jimena Ruiz y Aroa Fernández también coincidieron con esta afirmación.

Para estas chicas, 2018 fue el año que menos «festivo» fue el cartel. «Es cutre», afirmaba una de ellas. «Me recuerda a la revista del cole», indicaba otra. Finalmente todas llegaban a la conclusión de que los bastones de caramelo de la ilustración les hacían pensar en la Navidad antes que San Mateo. También Inés Cerra se preguntaba qué pintaban los motivos navideños y Juan Varela aseguraba no saber qué representaba exactamente: «¿Un circo?», preguntaba.

El cartel 2019 da en el clavo

«El de este año está muy guapo, está muy bien porque es minimalista», comentaba Omar con sus amigas. La sencillez de la obra creada por Nacho Vela es parte de su encanto para muchos ovetenses. «Se ve como muy limpio, poco recargado», destacaba Inés. El guiño a las nuevas tecnologías con la O y la V ha conseguido la aprobación de muchos jóvenes, que caen en el juego visual, mientras que los mayores simplemente disfrutan de sus colores. Nieves del Río decía que es «una alegría» que el diseño de Vela tenga tanto color, ya que «viste las calles, que también es de lo que se trata».