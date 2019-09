Participantes del Concurso de rock Ciudad de Oviedo 2019 Cada día, a partir de las 22h30 darán comienzo las actuaciones de tres grupos participantes en el concurso, a continuación será el artista invitado el que suba al escenario de la Plaza Feijoo EL COMERCIO Gijón Viernes, 13 septiembre 2019, 18:13

VIERNES, 13-SEPTIEMBRE

Laura García

«Querido Mr. Vain» es el nombre que recibe el primer álbum y proyecto personal de la artista asturiana de Tudela Veguín, residente en Oviedo actualmente. Tras muchos años de dedicación a la música decide aventurarse en la composición y defender sus propios temas, con un carácter rock y matices de blues en su color de voz, decide presentarse al «XX concurso de Rock Ciudad de Oviedo».

Malatesta

La banda está compuesta por Marcos Munguía (bajo y voz principal), Guillermo Mariño (guitarra y coros) y Marco Álvarez (batería y coros) . Se formaron a principios del 2019, aunque sus componentes han militado en otros grupos de la región, como Avalanch o Biotech. Con influencias tan diversas como Foo Fighters, U2 o Paradise Lost, tienen como principal premisa la libertad creativa y la ausencia de complejos. Desde el amplio espectro del rock, Malatesta explora terrenos musicales a veces próximos a sonidos de ascendencia poderosa; otras, a la vertiente más íntima del pop.

This is Katana

This Is Katana es un grupo formado en Japón en Diciembre de 2017 por Juan, Guillermo y Noel. Más tarde, sus integrantes se trasladaron a Oviedo, pero las raíces del grupo provienen del imperio del sol naciente. La influencia de la hermosa y tradicional cultura Japonesa está presente en sus composiciones, donde se tratan distintas leyendas, y personajes clásicos y sus aventuras y/o enseñanzas. Estas influencias hacen que el grupo no tema en restringir su creatividad y sus estilos musicales se muevan por el rock psicodélico, el rock alternativo, e incluso sonidos más graves, que muchos tildarían de Metal, pero con una descendencia nipona en sus acordes. Los temas principales de la banda, están inspirados en los más famosos Samurais y su historia, Miyamoto Musashi, Takeda Shingen, Toyotomi Hideyoshi, son claves fundamentales en la composición de los temas. Dichos temas quedan reflejados en la primera demo auto-grabada y auto-producida por el grupo que pronto verá la luz, con el nombre de Harakir

SÁBADO, 14-SEPTIEMBRE

Plastic Soul

«Plastic Soul es una banda gijonesa de rock, formada a finales de 2016 e integrada por Dani Vela a la voz y guitarra rítmica, Pablo García a la guitarra solista, Andrés Suárez al bajo y Dani Castillejo a la batería. Todos los integrantes tienen experiencia previa en otras bandas de la región. Beben de influencias del rock clásico de los 60-70 y del Brit-pop de los 90. Su directo, divertido y contundente, cuida el sonido y nunca deja impasible a nadie. Toda esa energía y la experiencia adquirida durante los más de 50 conciertos en diferentes locales de la región, han sido sintetizadas en el que es su primer EP, titulado If We... y editado por Rock CD. Este EP cuenta con cuatro temas propios y dos de las versiones que mejor representan las influencias de los cuatro miembros de la banda. La calidad del mismo ha sido refrendada al haber sido seleccionados como semifinalistas de los premios FestiAmas en 2019. En la actualidad preparan lo que será su segundo EP, el cual estará disponible a finales de este año. Los temas de este segundo registro están siendo ya presentados en directo durante las actuaciones estivales.»

Fernández

Fernández son Sofía Fernández (vocalista, baterista, letrista), Miguel Fuentes (guitarra) y Marcos Muslera (bajo, guitarra y samplers). El trío Fernández se nutre de la herencia del rock alternativo de los 90 en una síntesis de grunge, rock y pop duro, con tintes de psicodelia y una voz rica en matices, cercana por momentos al blues The Songs are Inside es su primer álbum largo editado en julio de este mismo año, disponible en CD y online en fernndez.bandcamp. com

Atío

Atío es una banda que nace en primavera de 2019, formada por tres noreñenses: Charly Camarero, Mateo Airey y Javi Espina. Sus influencias quedan patentes en sus canciones, obras en castellano, que van desde el flamenco hasta el pop-rock psicodélico pasando por otras músicas de raíz como la bossa-nova o el son y tintes contemporáneos como la música electrónica o el neo-soul. En verano de este mismo año, graban su primer Ep que verá la luz en Octubre y presentarán un pequeño adelanto en la presente edición del Oviedo Rock 2019.