Una fiesta para la reivindicación vecinal La Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo durante una de sus actuaciones en la romería celebrada en el parque del Truébano. / ALEX PIÑA SOS Viejo Hospital aprovechó la romería del Truébano para exigir la recuperación de los terrenos del HUCA | La romería del Cristo de las Cadenas puso el broche final a las fiestas de San Mateo con la tradicional misa mayor y la comida campestre CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 23 septiembre 2019, 01:37

Hubo misa, fiesta, homenajes, juegos y hasta reivindicación vecinal. La romería del Cristo de las Cadenas y del parque del Truébano fue quizá la cita festiva más completa de todo San Mateo. Hubo cal y arena para el nuevo equipo de gobierno en lo que ha sido su primer San Mateo como organizadores de las fiestas de la ciudad.

La mañana comenzó con los agradecimientos durante la misa mayor celebrada en la iglesia de El Cristo, al mediodía. El párroco, Julián Herrojo se mostró complacido de que el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, y su equipo de gobierno acudieran a la homilía. No escondió su satisfacción ni a los medios de comunicación ni a sus feligreses. «Su presencia aquí no es expresión de tener o no tener fé sino del ejercicio de su autoridad ciudadana», matizó el sacerdote antes y durante la homilía.

En el mismo papel se movió el alcalde. Alfredo Canteli aseguró que «nunca dejé de venir porque es una fiesta de Oviedo. Hoy estamos de nuevo representando al municipio», apuntó minutos antes de que diera comienza la eucaristía. Fue la parte religiosa del día a la que siguió la festiva en el parque del Truébano.

Entre homenajes a los paisanos del año, concurso de tortillas, bailes y juegos tradicionales se coló la reivindicación vecinal. El portavoz de la plataforna SOS Viejo HUCA, Nacio Alonso, recordó los inicios de una romería, la del Truébano, que «costó mucho» poner en marcha y «que se recuperó gracias al movimiento vecinal». Recordó que fue SOS Viejo Hospital quien logró habilitar el parque donde se celebra esta romería desde 2015 cuando el recinto aún estaba sin acondicionar. «No vamos a cesar hasta que recuperemos el último metro cuadrado del antiguo hospital. No nos vamos a conformar con haber recuperado solo el parque», recalcó Nacio Alonso desde el escenario festivo del parque del Truébano.

La plataforma SOS Viejo Hospital apeló a que la recuperación de los terrenos abandonados que ocupaba el antiguo HUCA en El Cristo «es un problema histórico» heredado por sucesivas corporaciones municipales y regionales. «Ni el Ayuntamiento ni el Principado hicieron nada por recuperar estos terrenos», lamentó Nacio Alonso.

El portavoz de la plataforma vecinal apuntó directamente a los concejales de gobierno con el alcalde a la cabeza. «Hoy está aquí la nueva coorporación municipal y le digo que hay que cumplir con el barrio porque nosotros vamos a seguir peleando por nuestros derechos». Alonso personificó las reivindicaciones en las figuras del regidor municipal, Alfredo Canteli, pero también en la del concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta. Les recordó la reunión que mantuvieron con la plataforma durante la campaña electoral y les exigió cumplir promesas. «Queremos nuestro centro social para que nuestros mayores no tengan que pasar el invierno en las paradas de autobús», palabras a las que siguieron un sonoro aplauso de los asistentes al que no se sumó la corporación municipal.

De tortillas y bollos

Dejando de lado las reivindicaciones, la fiesta en el parque del Truébano cumplió con las expectativas. Hubo espacio para los juegos populares, para los conciertos, el teatro y hasta para un concurso de tortillas. Era la primera vez que se celebraba este certamen. Nueve fueron los participantes que concursaron. A valorar una amalgama de tortillas. Desde la tradicional a las más sofisticadas con ingredientes como naranja, morcilla o aceitunas. Las hubo hasta con botella de vino y uvas en relieve. Se valoró el sabor y la presentación. Los premios iban de los 150 euros del primer clasificado a los 50 del tercero. En medio, los 100 euros del segundo clasificado.

Tortillas hubo, pero faltaron bollos de chorizo. El Ayuntamiento había dispuesto 2.200 panes que comenzaron a repartirse a la una de la tarde. Media hora después no quedaba ninguno. «El problema es que la gente, según llegaba, se llevaba los que quería, no había límite, así que los que llegaron al principio se llevaron todos y no dejaron nada para el resto», explicó uno de los afectados que se quedó sin bollo preñao.

También hubo reparto de sidra. Hasta 600 litros para echar culetes, brindar y despedir las fiestas de San Mateo desde El Cristo.