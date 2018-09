Hasta dos horas de espera para regresar de la fiesta en bus Lunes, 24 septiembre 2018, 01:59

«Fue escandaloso, no entiendo cómo no se ponen más refuerzos n unas fiestas como estas». Así se manifestaba esta mañana un joven en la estación de autobuses de Oviedo después de intentar coger el autobús de ALSA de regreso Gijón. Y lo mismo para quienes regresaban a otras localidades asturianas después de la intensa noche. Hasta dos horas de espera a altas horas de la madrugada para encontrar una plaza en los autobuses. Pero del mismo modo ocurrió a primeras horas de la tarde cuando los jóvenes quisieron desplazarse desde Gijón, Avilés u otros lugares del Principado par disfrutar de las fiestas de San Mateo. En concreto desde la estación de Gijón hubo quien aguardó hora y media para tomar el bus y llegar a Oviedo. «Las colas eran enormes, hubo gente que se cansó de esperar y se organizó para coger un taxi y poder aprovechar la noche. Otros no tuvieron tanta suerte y llegaron a Oviedo a las tantas», afirma otro de los jóvenes que sufrieron el colapso del servicio de autobuses.