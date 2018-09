El jazz cubano revoluciona el Auditorio Paquito D'Rivera, con el resto de músicos, en el concierto en el Auditorio. / A. PIÑA Paquito D'Rivera y el trío de Pepe Rivero, con el respaldo de Oviedo Filarmonía, fueron despedidos con ovaciones DIEGO MEDRANO OVIEDO. Viernes, 21 septiembre 2018, 02:05

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo recibió ayer a la formación del cubano Paquito D'Rivera y el trío de Pepe Rivero - Reinier 'El Negrón' Elizarde (contrabajo), Georvis Pico (batería) y el propio Rivero (piano)-, bajo la dirección de Joan Albert Amargós y con el acompañamiento de la orquesta Oviedo Filarmonía. Los cuadros musicales se fueron sucediendo en el orden previsto: 'El Elefante y el Payaso' (poema sinfónico para orquesta), 'Crónicas Latinoamericanas' (concierto para clarinete, jazz y orquesta, junto al trío de piano, contrabajo y batería), piezas sueltas para 'Cuarteto de jazz' (piano, bajo, batería y saxo/clarinete/solista), el 'Adagio' de Mozart (orquesta, trío y clarinete solista), 'Revirado-Oblivion y Libertango', de Piazzola (orquesta y cuarteto de jazz) varios temas del disco 'Charlie Parker & Strings'.

'El Elefante y el Payaso', explicó el propio músico cubano, tiene historia propia: «Durante mi niñez en la otrora bella y vibrante ciudad de La Habana, me fascinaba actuar en un circo, cuya atracción central eran los fabulosos hermanos Aragón, Gaby, Fofó y Miliki. Fofó, que era el más bromista de los tres, cierta vez que estaban de gira por el interior del país, se las arregló para esconderle su elefante al entrenador húngaro, y más tarde ofrecerse a acompañarlo a la unidad policiaca del pueblito a hacer la denuncia». De ahí que ayer tratase de recrear la atmósfera de banda militar del viejo circo de su infancia. Se rinde tributo a los tres grandes artistas españoles, que trajeron tanta alegría a los niños de tierras cubanas, con imitación inicial del barritar de la trompa de un paquidermo junto a unas cuantas notas de los temas más conocidos del célebre trío de payasos. «¿Cómo están ustedes?», preguntó el artista cubano a la audiencia para ir entrando en calor...

Paquito D'Rivera (La Habana, 1948) es ganador de catorce Premios Grammy, referente universal del Latin Jazz en todo el mundo, virtuoso de saxofón y clarinete, compositor de música clásica y jazz. Pepe Rivero, tan importante en el escenario como el primero, es emblema de la Nueva Generación de los músicos del jazz salidos de Cuba.

Varios ambientes se vivieron ayer en el Auditorio: del jazz latino a la música de cámara en una fusión siempre enriquecedora y sin predominio de uno sobre otro. Joan Albert Amargós, director de orquestas sinfónicas europeas y americanas, destacó en sus trabajos como arreglista, compositor de muy diversos géneros, polivalencia estética donde el uso de la melodía y el contrapunto rítmico llevan a otra armonía completamente ampliada.

Tres internacionales en Oviedo (Rivera, Rivero, Amargós) junto a los buenos oficios de la Orquesta Oviedo Filarmonía que hicieron las delicias de los presentes. Sabor a Cuba, sabor internacional, magia del clarinete, Mozart de jazz y orquesta, junto a un fin de fiesta con temas clásicos de la mejor música negra como 'April in Paris' (Duke-Harburg), 'Easy to love' (Porter-Mundy), 'Just friends' (Kleener - Lewis-Carroll) o 'What's this thing called love' (McHugh - Fields - Lippman), ampliamente coreados por el público, que aplaudió a rabiar esta muestra de jazz cubano de carácter internacional.

Tanto, que tras tres temas de Piazzola de propina y cinco minutos de ovación, D'Rivera regaló una pieza en homenaje a Bach y a Brasil. «Johao era brasileiro», bromeaba. Y tras los «otra, otra, otra» del público y salir cuatro veces a saludar, nueva propina: 'Una noche en Tunicia', en homenaje a Dizzy Gillespie, autor de esta canción. Un gran espectáculo.