Una noche eléctrica y «macarra»

Lo estaban esperando. No en vano, algunos podrían decir que es muy de Jorge Martínez y de sus Ilegales eso de salir por la puerta y no presentarse en casa en varios días. Pero cuatro años son mucho tiempo. Ya lo habían avisado: «No vamos a parar ni para respirar entre canción y canción». No lo hicieron, treinta temas en poco más de una hora y veinte; ni la stratocaster del ilegal, trucada con las pastillas de una vieja guitarra Fénix, paró más de un par de veces para afinar. Oviedo volvió a disfrutar de una de las bandas de rock más aclamadas de la región.

Al principio, 'No tanto, tonto' dejó patente la garra, la electricidad y el calor. Eran las once menos cuatro y el público no llegaba a abarrotar la plaza del todo. Con el segundo corte, 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes', llegaron las miradas cómplices. Pura empatía.

«Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera» fue, sin lugar a dudas, uno de los estribillos más coreados. No faltaron los clásicos. 'Problema sexual' trasladó a todos a los primeros años de la década de los ochenta. «La juventud está hecha para cometer pecados. Y muchos de los que nos critican están deseando cometerlos», dijo al públicó.

Como era de esperar, Ilegales y Los Enemigos se juntaron. Durante 'Dextro-anfetamina', Josele Santiago, el líder de estos, se subió al escenario para colaborar con «palabras del tío» y la química se convirtió en pólvora. Martínez también hizo lo propio en 'John Wayne'. «¡Un sueño tocar con él!», exclamó el enemigo.

Al final, la aclamada 'Bestia, bestia' sonó casi a despedida, pero el bis no se hizo esperar demasiado y 'Revuelta juvenil en Mongolia', 'Hombre solitario' y 'Destruye' pusieron a la Losa de puntillas.

Por su parte, los de Santiago empezaron ávidos de rock and roll con 'Esta mañana he vuelto al barrio'. Luego llegaron 'Brindis', 'Nos sobra carnaval', 'Y todo ese rollo' y 'Septiembre'. El público coreó todas y cada una de ellas. Finalizaron por todo lo alto después de un bis 'Complejo', con 'Cuenta atrás'.

«Es guay estar en Oviedo, en casa, que venga Marta Sánchez, pero es más guay que el Ayuntamiento apoye a las bandas locales», afirmó Willy Naves al inicio de su tercer tema, 'Mira'. Se encargó de abrir la cita. Al final, con 'Superhéroes', de su último disco, sacó a relucir el gancho eléctrico que se guardó durante todo su pase.