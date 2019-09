San Mateo Oviedo | Un viaje astral para combatir la lluvia

El recibimiento no fue todo lo cordial que debería. Rayos y truenos. Los tres de Barcelona se encontraron con una plaza, la de la Losa, más tímida que durante las últimas noches mateínas, a medio llenar. La tormenta tuvo la culpa. Aun así, el éxtasis musical de Sidonie cumplió con las previsiones y el público, que había permanecido al resguardo del arco de la estación durante las horas previas, no tuvo otra opción que colmar las primeras posiciones. Axel Pi, Marc Ros y Jesús Sentra hicieron lo propio. «¡Estáis aquí!», exclamó el vocalista. Los últimos indecisos emprendieron el viaje astral a años más 'felices'.

Galería. Sidonie llena la Losa de Oviedo

Se hicieron desear casi treinta minutos, pero no se dejen engañar, salieron bailando. Y, pese al título, 'On the sofa' levantó los ánimos. Luego vinieron 'Feelin down', 'Un día de mierda' y 'Garganta', para ablandar.

Senra no dejó de pavonearse en ningún momento. Los sesenta estaban ahí, solo había que buscarlos, y la sombra del pop rock psicodélico de época no faltó a la cita. Al final, el bis, 'Maravilloso', cerró una noche en la que afluencia de público y calidad musical fueron inversamente proporcionales.

Galería. Muñeco Vudú desafía a la tormenta en Oviedo

La encargada de combatir las últimas gotas de lluvia con la «buena energía» que había anunciado fue la granadina Anni B Sweet. No faltaron sintetizadores cuando empezó con 'Astros'. Un inicio espacial, y en castellano, que continuó con 'Astronauta'. La primera fila no dejó de bailar. «Gracias por quedaros aquí cerquita», manifestó. Y comenzó «la tormenta» de 'Hormigas', que supo atraer a los más rezagados. Los pasajes improvisados con 'delays' infinitos absorbieron al resto.

Tras 'Nova', con 'White Rabbit' volvió al inglés, el de los Jefferson Airplane. Pero fue al final, con su último éxito, 'Buen viaje', cuando los coros de los asistentes cerraron el turno de alegaciones del bis.

Por su parte, los ovetenses Muñeco Vudú se resistieron a ceder, y ni los rayos pudieron acallar la fuerza de 'Con el dedo en el gatillo'.

Hoy, Blas Cantó y Ana Guerra.