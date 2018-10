La Fiscalía retira la acusación contra dos de las procesadas del clan Sandulache Cuatro de los seis acusados en primer término y cubierta con un pañuelo una de las mujeres a las que la Fiscalía le retiró los cargos. / A. PIÑA La dos mujeres quedan libres de los delitos de trata de seres humanos y de prostitución coactiva, por los que se enfrentaban a 98 años de prisión CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 23 octubre 2018, 02:42

Llegaron como verdugos y salieron como víctimas. Así se podría resumir el periplo judicial al que fueron sometidas las dos procesadas por pertenecer al conocido como clan de los Sandulache. La Fiscalía pedía para cada una de ellas 98 años de prisión por once delitos de trata de seres humanos y otros tanto de prostitución coactiva pero ha acabado por retirar todos los cargos y la presidenta del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dado su conformidad a una sentencia absolutoria. Así lo resolvieron en una vista en la se presentaron las conclusiones definitivas por parte de Fiscalía, acusación particular y las defensas de las procesadas ya absueltas. Faltan las del resto de los acusados que se harán públicas el próximo 5 de noviembre.

En la retirada de los cargos de las dos procesadas, el Ministerio Fiscal tuvo en cuenta el testimonio que las dos mujeres presentaron ante la sala. Narraron auténticos episodios de terror y violencia ejercidos contra ellas y contra el restos de las víctimas de la red criminal por parte de los hermanos Sandulache. Desde violaciones, agresiones, abortos forzados e incluso a algunas de ellas se las forzó a comer billetes enteros si no lograban los doscientos euros diarios que los Sandulache les obligaban a ganar cada noche de trabajo en un club donde ejercían coaccionadas y amenazadas de muerte la prostitución, tal y como explicaron.

Para la retirada de los cargos también fue clave el testimonio prestado por el resto de los testigos y víctimas. Todas exculparon a las procesadas, especialmente a A. C., la que fuera pareja de Christian Sandulache. De ella afirmaron que era a la que «más pegaban», un dato que no dejó escapar Fiscalía.

Los jefes del clan obtenían 22.000 euros semanales de beneficio, según la Fiscalía

Sobre el resto de los acusados, el Ministerio Fiscal no modificó un ápice las penas, a no ser la retirada de un delito de coacciones a Christian Sandulache a una de las víctimas porque no se pudo acreditar.

Con todo, Fiscalía sostiene que los hermanos Christian y Sebastián Sandulache eran los jefes de una «organización criminal» donde ejercían «una violencia aterradora y continuada» contra las víctimas.

Por estos delitos, esto es, el de trata de seres humanos, prostitución coactiva y blanqueo de capitales, los hermanos Sandulache se llegaron a embolsar entre 2010 y 2013 más de 22.000 euros semanales mientras que las jóvenes explotadas solo recibían 200 euros, argumentó Fiscalía. «Todos los beneficios obtenidos vienen de la prostitución», incidió la fiscal, ya que ninguno de los procesados tenía trabajo reconocido. Por ello, pide para Christian Sandulache 128 años de cárcel y 125 para su hermano Sebastián.

De los otros acusados, la fiscal señaló a M. A. como el encargado de controlar a las chicas y de cumplir todas las órdenes que les daban los líderes de la organización. Por su parte, de I. V. dijo que encarnaba el papel de captador de las jóvenes en Rumanía para traerlas engañadas a España y ejercer de manera coactiva la prostitución. Se enfrenta cada uno de ellos a una pena de prisión de 98 años.

La fiscal pidió para los cuatro procesados prisión provisional durante el tiempo que se tarde en dictar la sentencia y que una vez cumplidas las penas, íntegramente en España, se les imponga un régimen de libertad vigilada y se les expulse a su país de origen, Rumanía.