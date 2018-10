«El Model's es una sala de fiestas, no un club de alterne» Juicio al clan de los Sandulache. / Alex Piña El encargado de sala, donde presuntamente las víctimas de los Sandulache ejercían la prostitución, asegura que ninguna chica le dijo estar «en contra de su voluntad» CECILIA PÉREZ Jueves, 18 octubre 2018, 14:13

La quinta sesión del juicio contra el clan de los Sandulache que se celebra durante esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, centró la sesión de este jueves en la declaración del jefe de sala del club Model's, el establecimiento donde presuntamente eran trasladadas las once víctimas de explotación sexual por parte de los hermanos Sandulache para ejercer la prostitución.

El testigo, propuesto por la defensa de Sebastián Sandulache, Alexandra Pop, aseguró que lleva trabajando en el local desde hace nueve años como jefe de sala. «Yo me dedico a poner copas y rellenar botelleros, lo que haga la gente que está ahí no me preocupa ni me interesa», espetó en un claro tono defensivo.

Pero si le interesó al Ministerio Fiscal conocer qué ocurría en el interior del local en las fechas que presuntamente ejercieron la prostitución de manera coactiva las víctimas de los hermanos Sandulache, entre 2001 y 2013.

La pregunta de la Fiscalía fue clara: «¿Es cierto que hay que pagar 200 euros para realizar actividades de alterne?». Una cuestión que incomodó al empleado del Model's que negó esa afirmación y puntualizó que el local «es una sala de fiestas, no hay alterne».

El testigo sí reconoció conocer a dos de las acusadas que se sientan en el banquillo y que también fueron víctimas de las agresiones y vejaciones propinadas por los hermanos Sandulache como así declararon en la primera sesión del juicio. «Recuerdo que les ponía copas y que a veces iban acompañadas por clientes y otras no». Del resto de los acusados aseguró no conocerles.

Sobre las acusadas, a las que aseguró conocer, la abogada de Sebastián Sandulache le preguntó si alguna vez las había visto con «signos de haber sido agredidas» a lo que el encargado de sala del Model's respondió que «si yo veo eso, lo primero que hago es llamar a la Guardia Civil, cae de cajón», espetó.

La defensa de Christian Sandulache, Ricardo Álvarez-Buylla, quiso saber si el testigo había «escuchado» alguna vez a alguna «clienta» estar en «contra de su voluntad» a lo que contestó que «no».

El empleado del Model's explicó que todo el mundo «podía salir y entrar» cuando querían y que el local cuenta con teléfonos e internet así como con un sistema de videovigilancia.

Respecto a la intervención e inspección que realizó la Policía Nacional, el 16 de febrero de 2016, tras tener conocimiento de la denuncia interpuesta por una víctima a través de la web policial de que varias chicas estaban siendo explotadas sexualmente en Oviedo, el empleado del local dijo que «hubo unas cuantas» y que se interroga a todas las personas presentes en el establecimiento.

La sesión continuará mañana con las declaraciones periciales de los forenses y la escucha de las transcripciones de las escuchas realizadas por los agentes policiales durante las investigaciones para desmantelar la presunta red de trata de seres humanos liderada por los hermanos Sandulache.

