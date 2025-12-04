«La mayor importancia del Santo Sudario como reliquia se dio entre los siglos XIV y XV»

«El Santo Sudario cobra una gran importancia, más de la que ya tenía, en torno a los jubileos de la cruz en los siglos ... XIV y XV». Esta fue una de las afirmaciones que el archivero de la Catedral, Juan José Tuñón Escalada, ofreció durante la conferencia 'El relicario de Oviedo en la documentación catedralicia', celebrada en el propio archivo dentro del ciclo de conferencias 'La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075'. Unas jornadas que se han venido desarrollando desde el pasado 5 de noviembre en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), por las que han pasado cinco de los mayores expertos en la etapa medieval ovetense y que ayer se cerraron con la participación del archivero de la Sancta Ovetensis.

Tuñón Escalada derramó su conocimiento de los archivos catedralicios sobre los presentes y explicó que «son unas cuantas fuentes las que se pueden consultar, como el acta de apertura del Arca Santa, las bulas pontificias o los documentos de los hospitales de peregrinos, para poder hacerse una idea» de la importancia «que la Iglesia le ha dado a las reliquias durante toda su historia». Así, fue explicando a los asistentes, un puñado largo, aunque numeroso para el lugar especial donde se celebró la conferencia, muchas de las situaciones que ocurrieron durante casi mil años desde que se abriera en Oviedo el Arca Santa. «Se puede revisar cómo se atendía a los peregrinos durante estos siglos, como también gracias a la inspección periódica de los obispos se tenía noticia del estado de las reliquias del Arca Santa hasta la voladura de la Cámara Santa en 1934».

Juan José Tuñón mostró documentos originales a los presentes, quienes disfrutaron de los conocimientos del archivero de la Catedral, que con su charla dio por terminado el ciclo 'La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075' tras más de un mes de conferencias con importante éxito de público.