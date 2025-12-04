El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El Santo Sudario, durante una misa en la Catedral. Alex Piña
Conferencias sobre la apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075

«La mayor importancia del Santo Sudario como reliquia se dio entre los siglos XIV y XV»

El archivero de la Catedral, Juan José Tuñón, cierra el ciclo de conferencias sobre la apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075

R. F.

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:41

Comenta

«El Santo Sudario cobra una gran importancia, más de la que ya tenía, en torno a los jubileos de la cruz en los siglos ... XIV y XV». Esta fue una de las afirmaciones que el archivero de la Catedral, Juan José Tuñón Escalada, ofreció durante la conferencia 'El relicario de Oviedo en la documentación catedralicia', celebrada en el propio archivo dentro del ciclo de conferencias 'La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075'. Unas jornadas que se han venido desarrollando desde el pasado 5 de noviembre en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), por las que han pasado cinco de los mayores expertos en la etapa medieval ovetense y que ayer se cerraron con la participación del archivero de la Sancta Ovetensis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La mayor importancia del Santo Sudario como reliquia se dio entre los siglos XIV y XV»

«La mayor importancia del Santo Sudario como reliquia se dio entre los siglos XIV y XV»