Una sátira para un «icónico líder», Gabino de Lorenzo

«La ciudad está hecha, ahora solo hay que pagarla», afirmó con rotundidad hace ya algunos años el que fuera alcalde de la ciudad entre 1991 y 2012, Gabino de Lorenzo. Para los periodistas Gonzalo Díaz-Rubín y David Remartínez, autores del libro 'El Gabinismo contado a nuestros hijos'», presentado ayer en el Teatro Filarmónica, el «'Best mayor ever'», como han rebautizado al popular, es un personaje de novela y novelable, digno de «admiración militante». Por esto mismo, y con el afán último de remover las conciencias de todos aquellos que se hayan cruzado con el mandato de este «icónico líder», han sacado al mercado un relato de los «mejores años» del exregidor popular. Ayer lo expusieron al público acompañados, vaso de wiski en mano, de los periodistas Pedro Vallín y Ramón Muñiz, que se encargaron de entrevistarlos.

«Al estilo de Gil»

Más cercano a la sátira que a la crónica, 'El Gabinismo' -como ya lo llaman algunos- es, en palabras de Remartínez, «una red de negocios muy bien armada; es privatizarlo y hacerlo todo; es una economía cutre y caciquil con una red de contratos muy sencilla al estilo de Jesús Gil». Para Díaz-Rubín, redactor de EL COMERCIO, esa devoción bordea lo provinciano: «Todos nos sentíamos grandes con Gabino».

Un imitador de Gabino de Lorenzo, entre el público. / Dani Mora

A la velada no faltaron responsables de la actual Corporación municipal, como el alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López; el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, y la concejala de Servicios Sociales, Marisa Ponga, entre otros. Se ausentó el protagonista pero no un imitador. Aun con todo, no faltó el acalorado debate sobre el papel y servicio de los medios de comunicación de aquel período político.

Al final, tras la presentación, todos aquellos que tuvieron a bien brindar por esta publicación se acercaron a El Manglar, a la 'Fiesta Gabinista', una celebración literaria que, desde casi las diez de la noche, acogió a los seguidores de De Lorenzo, de la sátira, del «populismo de bonanza», de los cocker spaniel, de las farolas y la peatonalización urbana.