«Satisface cuando la gente sale adelante, pero hay casos que se cronifican» Sor Esperanza coloca los platos para los usuarios en el comedor de la Cocina Económica. / ALEX PIÑA Sor Esperanza | Responsable Cocina Económica de Oviedo «El número de comidas servidas en la Cocina Económica aumentó a principios de año, pero ahora ha bajado un poco» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 13 octubre 2019, 02:07

Son las ocho de la mañana y los fogones de la Cocina Económica no dejan de funcionar. Al frente de todo se encuentra, desde hace ocho años, Sor Esperanza (Sagallos, Zamora, 1943). En su boca siempre está la frase: «Nosotros ayudamos a todo el mundo». Y vaya si lo hacen. Dan de comer caliente y sano desde hacemás de 130 años.

-¿Sigue con las mismas ganas que al principio?

-Siempre son las mismas, pero a veces uno cambia. Una cosa es lo que uno cree y otra lo que se puede hacer.

-¿Y es más o menos?

-Las personas a veces se asombran por lo que hacen ante una determinada situación. Aquí hay muchos imprevistos y tienes que ver cómo solucionarlos para que, por ejemplo, los productos no se estropeen.

-El año en el que se puso al frente de la Cocina Económica fue duro. La crisis económica seguía muy viva. ¿La situación ha mejorado?

-Es diferente. Satisfache cuando la gente encuentra una salida, pero ves casos que se van cronificando. Esto es malo.

-Cuando un usuario es contratado supongo que la alegría que siente es inmensa.

-Hace poco me encontré por la calle a una señora que no paraba de darme las gracias. Ella vino de fuera y traía siempre un túper. Nosotros le dijimos que no podía sacar los alimentos a la calle y nos contestó que tenía un hijo menor de edad y no podía venir aquí porque las normas lo impiden. Solucionamos la situación y ahora la vi bien y feliz.

-Esta es una historia de muchas.

-Hay chavales que vinieron una temporada a la Cocina Económica y en la actualidad han encontrado trabajo. Esto te satisface ,aunque también hay gente que no salen adelante.

-¿Cómo quienes?

-Las personas con adicciones tienen malas perspectivas y yo ahí no sé lo que se puede hacer...

-La sociedad tiene muchos prejuicios.

-¿Qué medidas se están tomando para evitar que esta juventud no se deshaga? Si consumen, después van a ser enfermos mentales.

-¿Cuántas comidas dan al día?

-Las cifras de primeros de año aumentaron y, en la actualidad, han bajado un poco. Este verano hemos notado un descenso, pero crece el número de familias que lleva la comida a casa.

-Ustedes tienen primero el servicio para que la gente coma aquí y después reparten para las familias.

-Eso es. A la una de la tarde atendemos el comedor y a las 13.45 horas nos ponemos con el resto. Para las 14.30 horas solemos acabar, aunque depende del número personas que vengan.

-¿Cuál es la edad predomintante entre los usuarios?

-A buscar la comida vienen más padres con menores, aunque también he visto casos de personas mayores, que por lo que sean no pueden venir. Ahora, por ejemplo, tenemos a un joven con una enfermedad psíquica y adicciones. Está muy nervioso y excitado y un día me dijo que el psicólogo le recomendó no venir a comer aquí. Le estoy dando los productos para llevar a casa, pero no sé si estoy haciendo bien o mal...

-¿Los usuarios son en su mayoría extranjeros o españoles?

-Hay de todo.

-Aquí las donaciones son muy importantes. Gracias a ellas pueden ayudar a los más necesitados.

-Eso es. A Alimerka vamos todos los días a recoger productos (por ejemplo, damos muchas jornadas yogur y es gracias a ellos) y pan compramos muy poco. La panadería de La Masera de Vetusta nos dona treinta barras diarias. Mercadona, asimismo, nos dona de forma más puntual y la carne viene también de la Escuela de la Carne.

-Hasta la puerta vienen muchos ovetenses a dejar productos. ¿Cómo planifican los menús?

-Marcelino, el cocinero, lo hace semanalmente y después hacemos cambios en el momento. Depende del estado del producto. Intentamos que la comida no se estropee para no tirarla, pero no siempre es posible.

-Se puede decir entonces que la gente es solidaria.

-Mucho y el voluntariado es otro de los factores de gran relevancia. Algunos domingos llegamos a doscientos usuarios y ellos nos ayudan a servir, recoger, limpiar,...

-¿Con cuántos cuentan?

-Unos diez cada día y en esta época empiezan a venir los estudiantes. A veces viene gente tan joven, que les tenemos que decir no. Que esperen un poco hasta la mayoría de edad. Además, contamos con personas que trabajan y se organizan, desempleados...

-Son muchos.

-Una situación que se dio el otro día es que me llamó una chica desde Bolivia que quiere a viajar a Oviedo. Durante su estancia. desea hacer un voluntariado y le dije que no había problema. Aunque ya les advertí que solo podrán estar un día porque no podemos coger más.

-No solo necesitan alimentos. También menaje y máquinas para la elaboración y la limpieza. ¿Qué necesidades tienen en la actualidad?

-Ahora mismo tenemos problemas con el lavavajillas. Es muy bueno, pero se estropeó. No tiene arreglo y comprar otro de menor calidad con la cantidad de cosas que hay que lavar pues no me parece. Algún dia hemos tenido que hasta fregar a mano...

-¿Cómo recuerda las críticas de la foto con los 'cuernos' del heavy metal?

-Con mucha pena porque ¿qué sentido tienen los malos comentarios?, ¿por qué se sintieron agredidos? Esta foto ya la había hecho más años, pero se publicó en las redes sociales... A mí cuando me cuentan lo que dijeron yo les digo que no lo quiero oír. No escucho ni lo bueno ni lo malo, aquí admitimos a todo el mundo. No rechazamos a nadie independientemente de la ideología que tenga. Nos da igual que sean ateos que religiosos y todos somos hijos de Dios.