El sector biosanitario de Oviedo, «de primer nivel en España», crecerá en La Corredoria El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, asegura que la nueva incubadora de empresas «va en orden» y se estrenará a mediados de 2026

A. Arce Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Oviedo no solo es la capital del Principado, también lo es del sector biosanitario en Asturias y a este lado del mapa gracias a un potente eje de las ciencias de la salud presidido por el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias), la Finba (Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias) y los centros del CSIC (el Instituto de Productos Lácteos y el del Carbono). Lo que toca ahora es potenciar el traslado de todo ese conocimiento al mercado. Ocurrirá a partir de mediados del próximo año 2026 cuando concluya la reforma del Vivero de las Ciencias de la Salud de La Corredoria, que acogerá la nueva bioincubadora de empresas de alta tecnología del Principado. Costará 1,1 millones de euros, generará más de un centenar de empleos y facilitará la atracción de una quincena de empresas. Con ella, el Gobierno regional aspira a cerrar el círculo biosanitario en Oviedo y convertirlo en un polo de referencia en España.

Así lo manifestó este miércoles el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en un aparte de la feria de empleo de Oviedo. Se trata, explicó, de «un proyecto que incide en un segmento de empleo, que es el biotecnológico, que en Asturias cuenta con una infraestructura que es de primer nivel en España». Así, continuó, «esa aplicación y esas investigaciones estarán muy dirigidas a lo que es el paciente o a productos que puedan mejorar la salud o participar en los tratamientos de los pacientes». Una necesidad que, sentenció el consejero, requería de un espacio concreto y ha encontrado en el Vivarium de La Corredoria su mejor opción al no poder contar por ahora con los terrenos de la fábrica de armas de La Vega.

Por ahora, aseguró Sánchez, la licitación «va en orden, el equipamiento va en orden y esperamos que esté finalizado en los plazos que estaban previstos». Es decir, después de que la mesa de contratación diese luz verde a la oferta de Valtria Engineering para llevar a cabo la reforma por 1,1 millones, financiada con fondos europeos gestionados por la Fundación Incyde.

La bioincubadora contará con laboratorios, salas blancas, un espacio coworking y, entre otras cosas, un espacio de escalado a producción que facilitará la comercialización de productos biomédicos.