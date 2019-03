El acusado de secuestrar a tres taxistas en Oviedo y Galicia acepta 25 años de prisión «Pido perdón por lo que les he hecho pasar», dice el condenado, que solo pasará como máximo doce años en la cárcel CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 29 marzo 2019, 01:09

Veinticinco años y cuatro meses de prisión pero solo cumplirá doce años. Así ha resuelto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial la condena al joven rumano acusado de secuestrar a un taxista a punta de pistola en la parada de la calle Alonso Quintanilla, el 26 de marzo de 2017, al que obligó a meterse en el maletero del vehículo para luego liberarlo en Avilés, tras robarle la recaudación. Tres días después retuvo y robó a dos taxistas en Santiago de Compostela e intentó hacer lo mismo a un tercero en Lugo.

La condena llegó tras un acuerdo de conformidad alcanzado, momentos previos a la celebración de la vista oral celebrada ayer, entre la defensa del acusado, ejercida por Miguel Fernández Arango, y la Fiscalía del Principado de Asturias.

En un principio, el Ministerio Fiscal solicitó para el procesado veintiséis años y medio de prisión que finalmente redujo a veinticinco años y cuatro meses al modificar dos de los seis delitos atribuidos al condenado: el delito de tentativa de secuestro al taxista de Lugo se modificó por uno de coacciones y el de robo con intimidación para hacerse con un lápiz de memoria en un parque infantil de tráfico de León pasó a calificarse como apropiación indebida. Así las cosas, la sentencia queda de la siguiente manera: doce años de prisión por tres delitos de detención ilegal; diez años y medio por tres delitos de robo con intimidación; dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas, diez meses por un delito de coacciones y una multa por un delito leve de apropiación indebida.

Aún así, el acusado solo permanecerá en prisión doce años atendiendo al propio Código Penal. Su artículo número 76 recoge que cuando se produce una concatenación de delitos con sus respectivas condenas el tiempo máximo de privación de libertad no puede exceder del triple de años solicitados por la pena más alta, en este caso, los cuatro años por detención ilegal. Como ya lleva en prisión dos, desde que fue detenido en abril de 2017, solo le restan de condena diez años.

En su defensa, el ya condenado argumentó ante la sala que todo lo hizo por sus problemas con las drogas. «Quiero pedir perdón a estos señores por lo que les he hecho pasar», apeló a sus víctimas, a pesar de que los taxistas afectados no se encontraban en sala, ya que el juicio no se llegó a celebrar tras alcanzarse el mencionado acuerdo con Fiscalía. Con todo, el procesado explicó que «hace años era una persona involucrada en las drogas» para añadir a renglón seguido que «robar a taxistas no es propio de personas que estén bien de la cabeza, es de una persona que, a lo mejor, no tiene dinero para drogarse», se excusó ante el magistrado.