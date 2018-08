La segunda fase del Bulevar comprenderá el aparcamiento disuasorio y la rotonda elevada El primer tramo en el que se actuará es el central, recreado en esta infografía. / E. C. El Ayuntamiento considera «imprescindible» la financiación regional para el proyecto, de alcance metropolitano DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Martes, 28 agosto 2018, 00:51

El futuro Bulevar de Santullano ya tiene hoja de ruta. Primero, se ejecutará el tramo del Palacio de los Deportes al puente de Rubín: doce hectáreas dedicadas a tres nuevas rotondas, huertos y espacios de esparcimiento. A continuación, el acceso desde la 'Y', otras doce hectáreas con una rotonda elevada, canchas deportivas con gradas para conciertos al final del sendero peatonal y un aparcamiento disuasorio de 450 plazas en La Monxina. Por último, vendrán las obras en la entrada al centro de Oviedo, las más voluminosas por abarcar 21 hectáreas: allí se sitúan el lago junto a Santullano y los parques de los entornos del Palacio de los Deportes y la fábrica de armas de La Vega. Así lo dio a conocer ayer el equipo de gobierno en una rueda de prensa conjunta con la plataforma Imagina un Bulevar sobre el proyecto final de la UTE Bosque y Valle.

Tal y como está presentado actualmente el trabajo, el presupuesto asciende a 51,2 millones de euros; para que sea viable, técnicos de varias áreas municipales, en contacto con los proyectistas, Clara Eslava y Miguel Tejada, trabajan en reducirlo a 31 millones de euros. El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, recordó que una vez terminados los ajustes -que podrían durar meses- saldrá a concurso público la ejecución de la primera fase. Estará terminada «en un año y medio o dos, una vez comiencen las obras».

Primera 12,36 hectáreas del Palacio de los Deportes a Rubín. Se construyen tres rotondas y equipamientos como huertos urbanos. Segunda 12 hecáreas. Del Rubín a La Monxina. Aquí estarán la rotonda elevada, canchas deportivas y el aparcamiento disuasorio. Tercera Glorieta de la Cruz Roja y Santullano. Aquí estarán el lago artificial y el parque junto a La Vega, si hay acuerdo con el Estado.

Del Páramo apuntó que, en las primeras fases del proyecto -que se remonta a 2012, con diversos procesos participativos posteriores- «se planteó que fueran seis» fases, pero el equipo de Bosque y Valle las dejó en tres «por facilidad de obras, reducir costes y ocasionar la menor molestia posible». Son un total de 49 hectáreas, con tres áreas de transición que sirven de empalme entre las distintas fases y en las que habrá desmontes en el entorno del centro comercial Los Prados.

La concejal de Infraestructuras, Ana Rivas, reconoció que «habrá que reducirlo para ejecutarlo en el corto plazo», pero «a largo plazo puede ser ejecutable» en su totalidad. «A lo mejor las dos fases que queden sin hacer se tendrán que hacer en más proyectos», aventuró. Del Páramo no quiso concretar plazos («lo iremos viendo»), pero los pliegos del concurso hablaban de seis años. Con lo que la obra no la acabaría ni la actual Corporación ni la siguiente. Con todo, desde el actual equipo confían en al menos comandar los comienzos. «No contemplo ni como hipótesis que la izquierda no esté en el siguiente mandato. Vamos a ir cumpliendo etapas. Si hay algo superfluo que se pueda eliminar, bien», terció el concejal de Contratación, Iván Álvarez.

La rotonda y el Principado

Por parte de Imagina un Bulevar, uno de sus portavoces, Antonio Abúlez, celebró que el proyecto es «técnicamente riguroso, viable y sostenible», pero lamentó que la glorieta elevada de entrada a Santullano desde la 'Y', una «exigencia» de la Consejería de Infraestructuras, no se ocupa de «calmar el tráfico», por lo que quizá «haya que recurrir a medios de tipo técnico». Un ejemplo serían los semáforos o los radares.

La palabra «exigencia» no pasó desapercibida. Rivas, del PSOE, salió en defensa del gobierno de su mismo signo: «Hubo un acuerdo con el Principado, no una imposición, para llegar más allá de los terrenos municipales». De otro lado, Álvarez aseguró que «la colaboración financieramente hablando del Principado es imprescindible», por tratarse la infraestructura de algo propio de «área metropolitana». Sobre cómo se producirá esta cooperación, Del Páramo afirmó que «lo hablaremos llegado el momento».

El edil de Urbanismo, que como arquitecto ha estado implicado en el Bulevar desde el principio, recordó que el último tramo de la 'Y' es calle desde 2006, cuando Fomento lo cede al Ayuntamiento. «Después de doce años de idas y venidas y promesas inclusivas tenemos un proyecto real encima de la mesa», dijo, orgulloso. Rivas celebró que se haya optado por «transformar la carretera en parte de la ciudad» en lugar de pasarelas y con un proyecto que cambia Oviedo no a golpe de «vivienda y vivienda».

Además, del Páramo quiso conjurar el miedo a una posible resolución de contrato y las críticas de la oposición: «Nos es correcto hablar de sobrecostes, no tenemos licitación». Preguntado por si los retrasos en el Bulevar podrían suponer alguna pérdida de fondos europeos -en la primera fase la Unión aporta 2,9 millones, cifra que habrá que ajustar en el Consistorio y ante Hacienda-, el edil de Urbanismo apostilló que no alberga «ninguna duda» de que se mantendrán. Hay hasta 2023 para gastarlos».

Queda, tal vez para 2023, la certeza de saber cuándo podrá pasearse por el nuevo Bulevar, con sus carriles bici, sus coches a 30 por hora, sus barcas en el lago de Santullano y sus equipamientos de tenis, baloncesto o voleibol.