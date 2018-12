Colas y retrasos en el segundo paro de TUA 00:30 Un autobús, de la línea C2 entre Lugones y las facultades, recoge a varios usuarios que tuvieron que esperar al autobús con paciencia / FOTOS: ÁLEX PIÑA Veinte autobuses cumplen con los servicios mínimos en una jornada de huelga sin percances JUAN CARLOS ABAD / ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:31

Incomodidad, resignación y molestia. Con esos tres sustantivos los usuarios del autobús urbano pusieron nombre a la segunda jornada de huelga de los trabajadores de TUA, que volvió a reducir la prestación del servicio a un 30%, con tan solo 20 coches en servicio y esperas de hasta dos horas en algunas líneas, pero sin incidencias reseñables.

«Cada uno tiene que defender sus propios intereses, pero es un verdadero problema para los usuarios. Utilizo el autobús urbano muy pocas veces, y para una que me subo, pasa esto», se lamentó José Menéndez. A su lado, Cristian León explicaba que «voy a llegar tarde a la facultad, pero no me importa. Los trabajadores tienen derecho a huelga».

Sin embargo, para Juan Vega «no hay derecho a que los ciudadanos tengamos que pagar los platos rotos de un enfrentamiento que no depende de nosotros», mientras que Rafael Asumendi se resignaba: «La línea que utilizo para ir a La Corredoria pasa cada ocho minutos, hoy tengo que esperar treinta y seis. No hay otro remedio».

Tampoco creen tener otro remedio los trabajadores que, a diferencia del primer paro, se manifestaron al mediodía ante la Estación de Autobuses. Cortaron la calle Pepe Cosmen en varios momentos entre petardos bocinazos y proclamas. «Este conflicto corre riesgo de radicalizarse en la ciudad de Oviedo si la empresa y el Ayuntamiento no toman nota de lo que está pasando», advirtió Israel Castro, responsable de la unión regional de USO. En nombre del colectivo enunció los motivos de la reivindicación: regular el descanso en la jornada laboral, establecer un protocolo para la instalación de etilómetros, contratos relevo y la colocación de servicios en las cabeceras de algunas líneas.

«Una vez más el grupo Alsa quiere aumentar sus grandes beneficios a costa de los ciudadanos de Oviedo y a costa de los trabajadores de TUA», añadió Castro que cargó asimismo, contra la información de los salarios de los trabajadores que hizo pública la empresa. Defendió que «tienen sueldos normales como los de cualquier trabajador necesita para subsistir con su familia».

Galería. TUA se disculpa de las molestias ocasionadas a través de los paneles. / Álex Piña

A la manifestación en la Estación de Autobuses se acercaron en apoyo a los trabajadores la concejala de Izquierda Unida, Cristina Pontón, y el diputado de Podemos en la Junta General, Enrique López. Sin embargo, fue el Grupo Municipal Popular quien abanderó la reacción desde el Consitorio a la huelga y anunció que pedirá un informe a Abogacía Consistorial para que se ponga en marcha un arbitraje a través de un laudo de obligado cumplimiento para los trabajadores y empresa con el propósito de resolver el conflicto. De esta manera, el PP solicita una medida que los trabajadores ya habían pedido el día 3 antes de la penúltima reunión. Antes de ayer volvieron a reunirse en el Sasec las partes, pero el acuerdo resultó infructuoso, y abocó a una nueva jornada de paros.

Con el laudo, la parte social pretende borrar la línea roja sobre la negociación del descanso en jornada y pasar a tratar el sistema 'alcolock' que para la empresa siempre ha sido el motivo fundamental de la protesta. El PP -y otras fuerzas municipales consultadas- cree que el laudo es la solución «más justa y eficaz» para poner fin a la huelga. Gerardo Antuña afirmó que esta vía permitirá atender las demandas de los trabajadores, así como defender los intereses de la compañía.

Sin embargo, mucho tienen que variar las posiciones para que una mesa trilateral prospere. Sobre todo con los antecedentes más próximos. Al paro de ayer se llegó tras una maratoniana reunión en el Sasec de la que no se sacó nada en claro salvo que los 32.000 usuarios de autobús de TUA al día sufrirían el conflicto laboral. Hasta la próxima jornada convocada, el próximo 18 de diciembre, hay margen, no obstante, para que se retomen los contactos. Si no hay acuerdo, el 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero también habrá paros y desde entonces la huelga será indefinida.