La Seguridad Social cerrará al paso la antigua Residencia Covadonga de Oviedo
Instalará un perímetro con vallas de 2,5 metros de altura, que extenderá hasta el Centro de Rehabilitación, y hará labores de desbroce
Susana Neira
Oviedo
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:25
Once años y medio después del traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada, y expolio mediante, la Tesorería General de la ... Seguridad Social procederá al cierre perimetral de la antigua Residencia Covadonga –cuyo futuro uso aún no se ha despejado– y el Centro de Rehabilitación en El Cristo. Con un presupuesto de 41.447 euros, el contrato ya ha salido a licitación. La empresa adjudicaria instalará «módulos de chapa galvanizada de 2,5 metros de altura y 0,6 milímetros de grosor anclados a postes enterrados, incluyendo una puerta de acceso al recinto».
Desde el abandono de los edificios, «se han generado numerosas intrusiones con acciones de expolio y vandalismo, a pesar de las actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social para impedir el acceso a la parcela», reducir el vandalismo, preservar los edificios y sobre establecer una zona de seguridad en torno a dichos edificios para proteger a las personas». Ese vandalismo ha dejado además una zona insegura, llena de vidrios, mobiliario, placas de yeso o persianas». Además, se aprovecharán para realizar operaciones de desbroce y poda de algunas zonas que «tras años sin mantenimiento obstaculizan las obras que se pretenden realizar».
Mientras tanto, continúa paralizado el derribo de los edificios del Principado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión