La antigua Residencia Covadonga. P. L.

La Seguridad Social cerrará al paso la antigua Residencia Covadonga de Oviedo

Instalará un perímetro con vallas de 2,5 metros de altura, que extenderá hasta el Centro de Rehabilitación, y hará labores de desbroce

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:25

Once años y medio después del traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada, y expolio mediante, la Tesorería General de la ... Seguridad Social procederá al cierre perimetral de la antigua Residencia Covadonga –cuyo futuro uso aún no se ha despejado– y el Centro de Rehabilitación en El Cristo. Con un presupuesto de 41.447 euros, el contrato ya ha salido a licitación. La empresa adjudicaria instalará «módulos de chapa galvanizada de 2,5 metros de altura y 0,6 milímetros de grosor anclados a postes enterrados, incluyendo una puerta de acceso al recinto».

