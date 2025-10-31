La Seguridad Social cerrará al paso la antigua Residencia Covadonga de Oviedo

Once años y medio después del traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada, y expolio mediante, la Tesorería General de la ... Seguridad Social procederá al cierre perimetral de la antigua Residencia Covadonga –cuyo futuro uso aún no se ha despejado– y el Centro de Rehabilitación en El Cristo. Con un presupuesto de 41.447 euros, el contrato ya ha salido a licitación. La empresa adjudicaria instalará «módulos de chapa galvanizada de 2,5 metros de altura y 0,6 milímetros de grosor anclados a postes enterrados, incluyendo una puerta de acceso al recinto».

Desde el abandono de los edificios, «se han generado numerosas intrusiones con acciones de expolio y vandalismo, a pesar de las actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social para impedir el acceso a la parcela», reducir el vandalismo, preservar los edificios y sobre establecer una zona de seguridad en torno a dichos edificios para proteger a las personas». Ese vandalismo ha dejado además una zona insegura, llena de vidrios, mobiliario, placas de yeso o persianas». Además, se aprovecharán para realizar operaciones de desbroce y poda de algunas zonas que «tras años sin mantenimiento obstaculizan las obras que se pretenden realizar».

Mientras tanto, continúa paralizado el derribo de los edificios del Principado.