Seis mil firmas contra el centro de menores de Loriana Carmen Villaverde, en la recogida de firmas. / H. Á. La madre de la niña acosada presuntamente por varios internos recaba el apoyo de vecinos «hartos» de la «falta de control» sobre los jóvenes CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:39

«No somos racistas, somos realistas. Un menor no puede circular sin control a las cuatro de la mañana. Un menor no puede acosar a nuestras mujeres sin castigo. Un menor no puede vivir sin control. Estamos hartos». Con este llamamiento la familia de la menor acosada, presuntamente, por un grupo de internos del centro de menores de Loriana quiere hacer público el apoyo recibido por los vecinos de la localidad tras haber logrado recoger seis mil firmas para pedir el cierre de la institución.

Carmen Villaverde inició el pasado septiembre una campaña para recabar apoyos en contra de la gestión del centro de menores. Lo hizo tras interponer tres denuncias por el presunto acoso y acecho que desde 2016 sufre su hija, de 17 años, por parte de varios menores marroquíes internados en esta institución de régimen abierto y dependiente de la Consejería de Derechos y Servicios Sociales.

Peleas y robos

Este sábado presentarán a los vecinos todas las firmas en señal de agradecimiento, lo harán en la plaza de San Roque a partir de la una del mediodía. «Lo que queremos es que la gente del pueblo hable porque los problemas con estos chicos siguen», explicó Villaverde. «Mi hija sigue en la misma situación, no la puedo dejar sola en ningún momento», ahondó.

Pero también siguen para el resto de los vecinos. «El viernes pasado tuvieron que venir tres patrullas de la Guardia Civil porque hubo una pelea de gente con palos porque un grupo de estos chicos de Loriana se metieron con unas chicas del pueblo», relató Villaverde. También apuntó que otra joven acabó interponiendo una denuncia ante el acoso que sufrió por parte de varios menores durante un trayecto realizado en tren.

Además, aseguró que los comercios de San Claudio también son víctimas de robos y pequeños hurtos por parte de los menores de Loriana. «Se ha hablado con los monitores del centro pero nos dicen que ellos no pueden hacer nada». De ahí que la campaña de la recogida de firmas vaya por su hija pero también por el resto de vecinos de San Claudio, detalló esta madre.

El objetivo final de las seis mil firmas es presentarlas vía registro ante la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento. La familia de la menor espera que con estas firmas se logre revertir una situación que atañe «a la seguridad» de todos los vecinos de San Claudio.