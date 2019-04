El Domingo de Ramos es un día de tradiciones. Los ovetenses acuden de forma masiva con sus ramos y palmas a la Catedral para la bendición del arzobispo y durante la homilía Jesús Sanz Montes agradece la asistencia de representantes de la Corporación municipal. Los ediles se sitúan siempre entre los primeros bancos del ala izquierda y este año hubo una cara nueva: la del candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alfredo Canteli.

Se sentó en la tercera fila junto a su mujer y dos bancadas más adelante se encontraban seis de los once concejales del Partido Popular, entre los que estaba Agustín Iglesias Cuanedo, y el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho. No acudió ningún representante del gobierno local y por tercer año consecutivo no se celebró una de las costumbres asentadas hace más de medio siglo en la ciudad: el caldo de ramos que compartían el cabildo y los ediles.

El arzobispo no hizo ayer mención al tradicional ágape ante una abarrotada Catedral, en la que se tuvieron que colocar sillas extra en los laterales y algunos fieles se quedaron de pie, y solo tuvo una referencia a la situación política actual: «Podemos imaginarnos la cara de sorpresa y contento que llevaría la comitiva del Maestro cuando entró en Jerusalén (fueron recibidos en un ambiente festivo y la gente espontáneamente alfombró el suelo con mantos y ramos) que fue como una comparsa en campaña electoral, que va de lleno en lleno, paseando a su líder tan aparentemente triunfante». El resto de su discurso estuvo relacionado con el significado de la Semana Santa, que calificó como la semana «grande» de los cristianos, y los más necesitados.

Sanz Montes reconoció que hay otras pasiones «en curso» y cuando una persona conoce el drama que está sufriendo un «hermano» se compadece. «Es imposible tener una mirada y una vivencia cristiana de estos días santos y no conmovernos ante lo que está ocurriendo en este mundo inacabado que no acierta a plasmar una convivencia en la paz y la justicia». Es por ello, que rogó a los fieles que sean la «imagen viva» de lo que es y representa el Señor.

De igual forma, recordó que lo que Jesús vivió aquel domingo pronto se convirtió en una agonía: «Los 'hosannas' se transformaron en los 'crucifícalo' y las calles alfombradas de mantos preciosos y ramos frondosos se troncaron en vías dolorosas, mantos ensangretados y cruces que arrastrar como podía».

Más celebraciones

La Catedral no fue el único escenario en la que se bendijo el ramo. Las celebraciones se sucedieron por media ciudad y la próxima celebración que presida Sanz Montes será el Martes Santo. A las once de la mañana, en la Catedral, se renovarán las promesas sacerdotales y se bendecirán los santos óleos. Ya el Jueves Santo habrá confesiones desde las once de la mañana y por la noche se producirá la vigilia de la Adoración Nocturna.