¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La presentación de la Semana Profesional del Arte de Oviedo, en Trascorrales. El presidente de la FMC, David Álvarez, y la directora del evento, Marta Fermín, con galeristas y artistas. Pablo Nosti

La Semana Profesional del Arte de Oviedo llega con 'Luz'

Trascorrales, el Palacio de Congresos y las galerías Arancha Osoro, Estudio Pablo de Lillo, Guillermina Caicoya y 451 acogen la programación

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:22

Comenta

Oviedo vive ya la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO). El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, acompañado por miembros de ... la Corporación del Ayuntamiento de Oviedo, responsables del evento, galeristas y artistas, dio este jueves el pistoletazo de salida a cuatro días dedicados al arte contemporáneo. La «luz» es el eje central de esta edición, un «lenguaje primigenio donde surge el dibujo y que también funciona como metáfora, contenido y concepto para aportar luz a este mundo tan turbulento», explicó Marta Fermín, directora de la Semana Profesional de Arte. Todas las obras que se exponen esta semana –se clausura el domingo– son inéditas, creadas expresamente para la ocasión, lo que «aporta originalidad y la oportunidad de ver piezas por primera vez», añadió.

