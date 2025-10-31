La Semana Profesional del Arte de Oviedo llega con 'Luz'

Oviedo vive ya la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO). El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, acompañado por miembros de ... la Corporación del Ayuntamiento de Oviedo, responsables del evento, galeristas y artistas, dio este jueves el pistoletazo de salida a cuatro días dedicados al arte contemporáneo. La «luz» es el eje central de esta edición, un «lenguaje primigenio donde surge el dibujo y que también funciona como metáfora, contenido y concepto para aportar luz a este mundo tan turbulento», explicó Marta Fermín, directora de la Semana Profesional de Arte. Todas las obras que se exponen esta semana –se clausura el domingo– son inéditas, creadas expresamente para la ocasión, lo que «aporta originalidad y la oportunidad de ver piezas por primera vez», añadió.

Esta edición se desarrolla en varios escenarios clave de Oviedo. El Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) y la sala de Trascorrales serán los puntos neurálgicos, a los que se suman cuatro galerías de arte de la ciudad: Arancha Osoro, Estudio Pablo de Lillo, Galería Caicoya y Espacio 451.

Ampliar Una de las obras de la exposición de Javier Victorero, en Trascorrales. Pablo Nosti

La muestra principal en Trascorrales, compuesta por 40 piezas de Javier Victorero titulada 'Luz', es una profunda reflexión sobre la experimentación del artista con la luz. La exposición está diseñada en «capillas laterales donde se establecen relaciones formales y semánticas entre las series con conexiones especiales dentro de la luz», en palabras del propio artista. Estas capillas se organizan por colores, que actúan como «semillas a través de las cuales se busca la transformación en luz», con la idea de recomponer la luz a partir de los colores.

Apoyo a las galerías

Marta Fermín destacó el «apoyo infatigable» de las galerías de arte ovetenses, que «apuestan por el arte contemporáneo sin decaer y se suman una vez más a nuestras propuestas artísticas», declaró.

Uno de los platos fuertes de la programación será la conferencia del artista avilesino Javier Riera, invitado especial de esta edición. La charla tendrá lugar este sábado a las 17 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Riera es conocido internacionalmente por sus esculturas de geometrías de luz, con las que ha iluminado edificios emblemáticos como la Ópera de Sidney. Su obra, de gran proyección, encaja a la perfección con la temática de este año.

El acceso a todos los espacios expositivos será gratuito y los horarios se pueden ver en la página del Ayuntamiento.