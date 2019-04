La Semana Santa crece en su veinticinco aniversario «pese a la falta de apoyo municipal»

Tras medio siglo de ausencia de pasos y tronos por las calles de Oviedo, en 1994 se refundó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Procesionó en solitario en la Semana Santa del año siguiente abriendo la senda para que se constituyeran la Archicofradía del Santo Entierro, la Cofradía del Silencio, la Hermandad de Jesús Cautivo, la de los Estudiantes y La Borriquilla. Transcurrido un cuarto de siglo desde que el rito se recuperara en la capital de Principado, la festividad se ha consolidado en sus dos vectores actuales. Como acto de fe de creyentes, cofrades y hermanos durante la pascua cristiana y como reclamo turístico y vacacional en unas fechas en las que la ocupación hotelera ha rozado el cien por cien.

Ayer, durante la procesión del Resucitado, representantes de las seis cofradías de Oviedo marcharon juntos - «deambularon», precisó el arzobispo durante su homilía- en la última estación de penitencia de 2019.

A su término, Leo Bousoño, vicepresidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo, atendió a este diario para hacer balance de los últimos siete días. «Es positivo por la afluencia. Este año, el vigésimo quinto desde la refundación ha habido mucha gente siguiendo las procesiones. Quizás cuando vas dentro del cortejo no te das cuenta pero las imágenes están ahí», recordó. «A pesar de los encontronazos que hemos encontrado por el camino en estos últimos años se ha avanzado», añadió para lamentar, a su vez, la falta de apoyo institucional. Sobre todo en la promoción de las diez procesiones que las cofradías organizan a lo largo de la semana. Como objetivo para las próximas ediciones, «esperamos que se subsane esta falta de información y lleguemos a ser declarados fiesta de Interés Turístico regional», indicó Bousoño.

En cuanto a los apoyos con los que cuenta la Junta de Hermandades está el de la patronal de la hostelería, Otea, que financia la cartelería de la Semana Santa que, por otro lado, y en este caso con sostén municipal, organiza Bocados del cofrade, certamen gastronómico reclamo durante las fiestas.

En cuanto a los pormenores, recordó que «prácticamente todas las procesiones salieron salvo la de Jesús Cautivo y la de la Hermandad de los Estudiantes que tuvo que recortar el recorrido». Ambas estaciones de penitencia fueron las únicas afectadas por la lluvia.

Precisamente desde la cofradía de Jesús Cautivo, su secretario, Jesús Alperi, explicó que la «decepción» de no poder salir de la iglesia de San Juan, se restañó con la satisfacción de lograr el indulto de un reo: un ovetense de 36 años que cumplía condena por un delito contra la salud pública y que el paso jueves obtuvo su libertad junto a la cofradía.

Alperi coincidió con Bousoño en que la afluencia a las procesiones con «creyentes, turistas y curiosos» ha ido en aumento a lo largo de estos 25 últimos años. «Está claro que no podemos luchar contra Castilla o Andalucía que tienen una tradición con tronos de quinientos años», recalca, antes de indicar que «en los últimos años la calle Uría se llenaba de gente en todos los tramos de la procesión». «Este año no hemos podido tomar el pulso en este sentido pero durante el rito del indulto la iglesia estaba a rebosar. Aun sabiendo que no íbamos a salir estábamos arropados por mucha gente».

Preguntado por los apoyos del Consistorio, Alperi prefiere no polemizar: «Nos gustaría que el Ayuntamiento nos apoyara pero son cuestiones del equipo de gobierno que no entro a valorar porque nunca nos han puesto impedimentos para salir en procesión igual que cualquier otro acto público que se haga en la calle». «Y al revés, el pasado año pedimos el indulto con un gobierno y no se concedió y este año con otro gobierno distinto sí que lo han concedido», recuerda.