«No tiene sentido hacer la obra y mantener el tráfico junto a la iglesia de Santullano» Propuesta para peatonalizar la entrada de Oviedo desde Santullano a la glorieta de la Cruz Roja. / E.C Xosé Bermeyu, exmiembro de Imagina un Bulevar, propone peatonalizar el tramo hasta la rotonda de la Cruz Roja CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 28 abril 2019, 02:10

Cortar el tráfico en Ángel Cañedo, convertir en zona verde y peatonal el tramo de la 'Y' entre Santullano y la glorieta de la Cruz Roja e integrar la fábrica de La Vega en un recorrido turístico-cultural que conecte con el casco histórico a través de dos pasarelas elevadas entre el recinto fabril y la Fábrica de Gas. Este es el proyecto que ha diseñado la Fundación Andecha para el Bulevar de Santullano. Una idea que surge de un colectivo, integrado por ex miembros de la plataforma Imagina un Bulevar.

Su secretario, Xosé Bermeyu, alega en defensa de su propuesta que el proyecto diseñado por el equipo redactor del Bulevar de Santullano, Bosque y Valle, falla en su posicionamiento principal al mantener el tráfico rodado en torno a la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. Bermeyu, que formó parte de los talleres ciudadanos que aportaron las ideas para asentar las bases de la redacción del proyecto para el Bulevar de Santullano, argumenta que la propuesta actual no encaja «técnicamente» al no contemplar la protección del templo. «No tiene sentido que sigan pasando los mismos vehículos que circulan ahora», asegura. Para la Fundación Andecha reducir la velocidad de los coches no es la solución. «Es absolutamente falso que esto disminuya la contaminación, al contrario, la aumentaría». Para defender esta teoría, Xosé Bermeyu tira de un informe elaborado por el Departamento para el Transporte de Gran Bretaña. El documento recoge que a 30 kilómetros por hora un vehículo emite un 17% más de partículas contaminantes que si circula a 50 kilómetros por hora. «Solo es posible reducir la contaminación si disminuye el paso de vehículos por la zona».

La nueva propuesta contempla que el Bulevar de Santullano acabe justo debajo del puente de Ángel Cañedo y lo haga en una rotonda para desviar el tráfico hacia La Tenderina. De este punto hasta la glorieta de la Cruz Roja «todo sería zona verde y peatonal», describen desde Fundación Andecha. «Como ya no habría tráfico, se pueden crear viviendas cuya venta serviría para financiar el propio proyecto». Todo esto iría ligado a una «propuesta directriz» en torno a un proyecto cultural al que este colectivo ya ha puesto hasta el nombre: 'Del reino de Asturias a la Revolución Industrial'.

En este punto es donde encaja la concepción del proyecto que la Fundación Andecha ha ideado para el Bulevar de Santullano donde la pieza fundamental, para este colectivo, es la fábrica de La Vega. «No tiene sentido que el proyecto se haga sin tener en cuenta el qué y cómo hacer con la fábrica de armas», insiste Bermeyu. La concepción pasa por conectar la iglesia de Santullano con La Vega, la Fábrica de Gas y el casco histórico de la ciudad. «Sería un itinerario donde La Vega se convertiría en un parque tecnológico de la Energía y la Biotecnología para fomentar las energías renovables, pero también en una zona peatonal que conecte Santullano con la iglesia de portada románica del recinto y, de ahí, hasta la Fábrica de Gas a través de una pasarela elevada desde el Adelantado de La Florida hasta la calle Aurelio Argel», describe Bermeyu.

El proyecto culminaría con la construcción de una réplica de San Miguel de Lillo en el interior de La Vega como sede de una exposición permanente sobre el Reino de Asturias y el Arte Prerrománico. También tienen planes para el gasómetro de la Fábrica de Gas. «En él se instalaría un centro para la Divulgación Infográfica del Arte y la Historia de Oviedo». A la Fundación Andecha no le preocupa que aún no se haya resuelto el tema de la cesión de los terrenos fabriles por parte del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento ni que se haya cerrado un proyecto definitivo para la Fábrica de Gas. Insisten en que su proyecto es «solo una idea», pero que es el «momento de proponer».

Una idea cuyo «objetivo final» pasaría por lograr la conexión de esa zona de la ciudad con el casco histórico. «Saliendo del gasómetro hacia la muralla medieval se construiría una segunda pasarela hasta la plaza Feijoo para lo que habría que peatonalizar Martínez Vigil», explica Bermellu para lo que propone un «debate ciudadano» para evitar que «se perpetúe la barrera física que separa Santullano del conjunto histórico de la ciudad».