El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente del Bulevar de la Sidra, Pedro Caramés. Alex Piña

Pedro Caramés, presidente del Bulevar de la Sidra

«Las sidrerías ofrecen algo cultural muy nuestro y eso la gente lo valora»

«El Premio Nacional de Hostelería nos provoca una doble satisfacción porque es inesperado y porque viene de la gente de nuestro sector»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:35

Comenta

La asociación de sidrerías de la calle Gascona y la Preba han cumplido 25 años y el mejor regalo ha sido obtener el Premio Nacional ... de Hostelería por su promoción cultural y gastronómica que otorga Hostelería de España. El presidente del Bulevar de la Sidra y dueño de La Finca, Pedro Caramés (Grado, 1970), admite que no esperaba el galardón, pero tiene claro que la calle y el trabajo que han venido realizando los diferentes empresarios que la pueblan durante más de dos décadas para su promoción lo merecen. En esta entrevista habla del presente y del futuro del sector, marcado por la explosión de la cultura sidrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  5. 5 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  6. 6 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  7. 7 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  10. 10 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Las sidrerías ofrecen algo cultural muy nuestro y eso la gente lo valora»

«Las sidrerías ofrecen algo cultural muy nuestro y eso la gente lo valora»