«Ni me siento engañada ni esto ha sido una estafa» Higinia Menéndez junto a su hijo, José Antonio Cueva. / HUGO ÁLVAREZ CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 12 diciembre 2018, 03:11

«No me siento engañada ni ha sido ninguna estafa». Así de contundente se mostró ayer Higinia Méndez, la mujer de 63 años a la que supuestamente tres ciudadanos africanos le estafaron cerca de 100.000 euros. Le hicieron creer que mantenía una relación sentimental con un falso alto cargo militar americano que pretendía casarse con ella. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita para los tres procesados una pena conjunta de nueve años de prisión.

El juicio estaba señalado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial pero tuvo que suspenderse debido a que el letrado del principal acusado, que se encuentra en prisión por estos hechos, solicitó un aplazamiento. Arturo Alonso argumentó el escaso plazo para preparar la defensa, ya que fue designado al caso recientemente.

Fue tras la suspensión del juicio cuando la víctima de la supuesta estafa, a la que dos cameruneses y un nigeriano llegaron a sacarle cerca de cien mil euros, según la Fiscalía del Principado de Asturias, exculpó a los tres procesados. Higinia Méndez aseguró «no creer ni en la Policía ni en la Audiencia» porque según ella, «ninguno» de los procesados son los estafadores. «No están todos los que son», agregó.

Aseguró que «no se ha investigado» y que «se ha detenido a unos pobrecitos que no son los que son». Y reiteró la inocencia de los procesados. «Por mí no los condeno, los saco a todos fuera».

La supuesta víctima reconoció que aún mantiene una relación de pareja con el supuesto militar americano, del que dijo estaba destinado en Asia, en concreto en Kuala Lumpur. «Llevo un año y cinco meses con él», detalló a las puertas del Palacio de Justicia.

La presunta víctima acudió a los juzgados acompañada por su hijo que desacreditó la versión de su progenitora: «Esto sí es una estafa y yo sí creo en la justicia», aseveró José Antonio Cueva. «A mi madre no hay quien la convenza», apostilló el hombre que trabaja como guarda de seguridad en el País Vasco. «Por mi trabajo conozco quién es un delincuente y quién no y estos sí lo son, sino no estarían aquí», aseveró.

Los tres acusados contactaron con la mujer a través de una web de citas haciéndose pasar por un importante militar de Estados Unidos. La víctima entabló una relación sentimental con petición de matrimonio incluida. Con esta treta, lograron estafarle, según Fiscalía, casi cien mil euros.

El engaño se descubrió ante dificultad de hacer uno de los ingresos a través de la cuenta de uno de los procesados por lo que la citaron en la estación de Renfe para que les diese el dinero en mano. Tras las advertencias generadas por los empleados de la entidad donde la mujer tenía domiciliada su cuenta, denunció los hechos a la Policía Nacional que se presentó en la estación y detuvo a los estafadores. La nueva fecha para este juicio será ya el año que viene, el 21 de enero en la Audiencia Provincial.