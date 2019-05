Los siete acusados de simular un accidente de tráfico en Colloto se declaran inocentes La Fiscalía considera que la colisión entre dos vehículos fue «fingida» para cobrar el seguro JUAN CARLOS ABAD Viernes, 3 mayo 2019, 13:03

J.L., J.M.C. y O.G. viajaban en un el pasado 6 de noviembre en un Seat Córdoba prestado cuando, a la entrada de la rotonda ubicada en Colloto en el kilómetro 397 de la N-634 impactaron con una furgoneta Mercedes que ocupaban A.F., J.G., J.G. y F.G., la Fiscalía considera que el golpe fue premeditado para cobrar la indemnización del seguro pero los siete acusados se han declarado inocentes hoy, en la primera jornada de la vista oral.

A preguntas solo de sus abogados defensores y ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, J.L. ha narrado cómo «el coche tenía algún problemilla, aire en el carburador o la Virgen y me despisté y me lo comí», ha indicado el conductor que ha negado, como los otros seis, contacto previo con los ocupantes de los vehículos en los que no viajaban.

Los abogados defensores han incidido que el impacto fue de «cierta intensidad». «Venía a 60 o 50 por hora y la furgoneta acabó en el centro de la rotonda», ha indicado J.L.

Por su parte, el argumento de la defensa de los cuatro acusados que ocupaban la furgoneta ha radicado en que fueron ellos quienes llamaron a la Guardia Civil para que levantara el atestado y que varios de los ocupantes sufrieron lesiones tras el accidente.

El juicio continuará la semana que viene con las declaraciones de agentes y peritos de la aseguradora.

Según el escrito de acusación, a los tres días del accidente uno de los procesados presentó una declaración del siniestro ante la aseguradora. Pedía que le abonaran el coste de la reparación del vehículo, que ascendía a 2.535 euros así como los derivados de las lesiones causadas.

Días después, el otro conductor hizo la misma maniobra. La aseguradora corrió con los pagos hasta que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil concluyó que la colisión «había sido fingida».

Además de las penas de cárcel de entre 21 meses y dos años que solicita el Ministerio Público, los acusados deberán indemnizar a la aseguradora con 720,94 euros.