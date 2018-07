«Un coche, una casa y el resto para la familia» Los camareros de El Jardín. / PABLO LORENZANA. La administración La Paloma, en la calle Río San Pedro fue la que repartió el premio que recayó sobre el número 86867 entre dos bares de la ciudad CECILIA PÉREZ Sábado, 14 julio 2018, 19:41

Siete millones de euros. Es la lluvia de dinero que ha repartido este mediodía la administración número 31 de Oviedo, conocida como La Paloma, en la calle Río San Pedro. Se trata del primer premio de la Lotería Nacional del sorteo de verano celebrado en Madrid a la una de la tarde. El número premiado es el 86867. «Hemos vendido 70 décimos», confirmó Carmen González, empleada de la administración que posó eufórica con el número agraciado. De esos 70 décimos, veinte fueron vendidos directamente en la ventanilla de la administración y el resto a dos bares de la ciudad. La sidrería El Jardín, en la calle Campoamor, y en la cafetería Fórum, en la calle Hermanos Pidal.

«La gente aún no se ha enterado que le ha tocado la Lotería», aseguró Carmen González

El buen tiempo que se ha llevado a los ovetenses a la playa y que el sorteo se haya celebrado al mediodía ha contribuído a que muchos de los agraciados aún desconozcan que les ha tocado el premio.

No es el caso de los clientes de la cafetería Fórum, en Hermanos Pidal. Su propietario, Roberto González los ha llamado uno a uno. «He repartido 30 décimos, tres millones de euros». La suerte hizo que esta cafetería, clienta desde hace 20 años de la administración La Paloma, apostase siempre a décimos que acaban en siete. «Es la primera vez que damos un premio así», aseguró Roberto González. Además, se enteraron en vivo y en directo ya que una clienta estaba escuchando el sorteo en el bar. «Estaba con los auriculares cuando llegó temblando diciendo que nos había tocado. Presta mucho cuando el premio es repartido entre toda la clientela».

Una de las agraciadas fue la exconcejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Inmaculada González. «Me tocó 50.000 euros a medias con otro cliente», aseguró González. «Llevo jugando desde hace 30 años cuando esta cafetería era el Tagoro».

El otro local agraciado, fue la sidrería El Jardín en la calle Campoamor, en plena Ruta de los Vinos de Oviedo. «Ni siquiera sé cuánto hemos vendido», aseguró sorprendido su propietario, Víctor Manuel Rivera. Lleva tres meses regentando este establecimiento y «hoy me llamaron por teléfono para decirme que había aparecido en el Facebook porque nos había tocado la lotería». Sin embargo, la mala suerte hizo que él no comprase ningún décimo. «La semana pasada al camarero que tenía que cogerlos se le olvidó», se lamentó. Desconoce qué clientes son los agraciados y teme que «al que le haya tocado aún no se ha enterado», aseguró.

Más suerte tuvo Luis Gonzalo Fernández, otro de los camareros del local que sí compró el décimo. «Me tocaron 300.000 euros» que aseguró invertirá en «un coche, una casa y el resto para la familia», explicó. «Y a seguir trabajando». La noticia del premio la recibió como «un susto porque no te lo esperas».

En total, el primer premio de la Lotería Nacional, con el número 86867, ha repartido en la capital asturiana 7 millones de euros de la mano de la administración La Paloma, en la calle Río San Pedro.

