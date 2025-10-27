'Siones existe y resiste' en Samaín

E. C. Oviedo Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Siones tiene por bandera la unión, la colaboración, la cohesión, la sostenibilidad, la amistad y solidaridad entre sus vecinos. Así quedó demostrado durante la celebración de Samaín en esta localidad de Oviedo el pasado fin de semana. Bajo el lema 'Siones existe y resiste', todos los vecinos se volcaron en las diferentes actividades e hicieron posible que el visitante viviera con intensidad Halloween, con su paso por «cada zona adornada durante un recorrido con hasta 20 escenarios teatralizados terroríficamente, que no dejaron de sorprender al que se atrevió a acercarse».

