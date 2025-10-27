El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La celebración de Samaín en Siones. E. C.

'Siones existe y resiste' en Samaín

La localidad de Oviedo se volcó en la celebración de un fin de semana terrorífico

E. C.

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

Comenta

La Asociación de Vecinos de Siones tiene por bandera la unión, la colaboración, la cohesión, la sostenibilidad, la amistad y solidaridad entre sus vecinos. Así quedó demostrado durante la celebración de Samaín en esta localidad de Oviedo el pasado fin de semana. Bajo el lema 'Siones existe y resiste', todos los vecinos se volcaron en las diferentes actividades e hicieron posible que el visitante viviera con intensidad Halloween, con su paso por «cada zona adornada durante un recorrido con hasta 20 escenarios teatralizados terroríficamente, que no dejaron de sorprender al que se atrevió a acercarse».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  4. 4 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  5. 5 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  6. 6 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  7. 7 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  8. 8 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  9. 9

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  10. 10 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Siones existe y resiste' en Samaín

&#039;Siones existe y resiste&#039; en Samaín