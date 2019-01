El sistema de reutilización de lluvia del Bulevar da para regar solo seis minutos Una infografía del lago previsto en el proyecto. / E. C. El aprovechamiento de las aguas pluviales, tal como está planteado, «no es económica ni ambientalmente sostenible» G. D. -R. OVIEDO. Lunes, 7 enero 2019, 03:46

La mayor parte de las 44 hectáreas del futuro Bulevar de Santullano serán verdes. Zonas ajardinadas, casi boscosas y praderas abiertas. El proyecto de la UTE Bosque y Valle prevé un complejo sistema de tubos drenantes, aljibes y bombeos para aprovechar esos 122 días que, de media, llueve al año sobre Oviedo, dejando más de 100 litros de agua por metro cuadrado. El sistema diseñado es tan complejo y completo que requiere dos anexos al proyecto propios: uno para el drenaje y otro para la red de riego. El sistema no vale para nada o para casi nada, según el informe del área de Infraestructuras al que ha tenido acceso este diario. Toda la inversión apenas rendiría agua para poco más de seis minutos de riego. «No es lógico, ni económica ni medioambientalmente sostenible», señala el ingeniero en su dictamen, que ha levantado sarpullidos políticos, pero ha acabado por hacer reconocer al concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, que seis meses después de la fecha fijada para la entrega del proyecto, este deberá ser revisado de nuevo.

El sistema diseñado es de proporciones colosales como corresponde a la que se convertiría en una de las mayores zonas verdes del concejo y una, además, con aportes de riego adicionales, necesarios para los primeros años de vida de las extensas manchas boscosas. Dos datos: en las tres fases de la actuación se instalarían 5.558 bocas de riego por aspersión, alimentadas por casi 28 kilómetros de tuberías.

A partir de aquí empiezan los problemas. Para recoger el agua de lluvia se prevén cuatro aljibes de 15 metros cúbicos de capacidad cada uno, pero que el proyecto deja sin definir «en los planos» y valora «a partida alzada» en el presupuesto. Los depósitos, lógicamente, están situados en las cotas más bajas de la actuación para beneficiarse del drenaje por gravedad. Ello obliga a dotar a cada uno de ellos de un bombeo para la distribución a la red de riego, lo malo es que los redactores hacen algo muy raro y antieconómico. Se prevé que cada depósito tenga una acometida de agua de la red municipal como suplemento de la lluvia, pero ello significaría que el Ayuntamiento gastaría dinero en energía para bombear agua potable que ya tiene la suficiente presión en la zona.

Es más, destaca el informe, que la capacidad conjunta de los cuatro bombeos, 157 litros por segundo, requeriría una tubería de alimentación de 40 centímetros «y supone aproximadamente la cuarta parte del caudal instantáneo tratado en la potabilizadora de Cabornio o la totalidad del caudal suministrado por Cadasa». No hay cálculos sobre el impacto de esta toma en la red de distribución del entorno, «pero parece obvio, que no se podrá regar el ámbito conjuntamente».

Seis minutos

El proyecto señala que la recogida de las aguas pluviales del ámbito en aljibes para el riego del propio parque está diseñada «para periodos de escasez estival calculados en función de la pluviometría de Oviedo». El área de Infraestructuras no lo cree así. No hay más que un «somero estudio hidrológico» por meses, que no se ha completado con otro estadístico que permita estimar el número de horas de funcionamiento del riego al año ni tampoco halla el cálculo de las necesidades de agua de las especies que se pretende plantar. Ello, pese a las referencias genéricas a que las plantaciones autóctonas que no requieren riego o a la «jardinería de bajo consumo de recursos hídricos».

Con todo, lo más inquietante, para el técnico, es la desproporción entre la inversión prevista en el sistema y su rendimiento. «Con el volumen de aljibes previsto se dispone de capacidad para 382 segundos de bombeo (6,36 minutos de riego)» y ello solo «cuando previamente haya llovido» como para llenar los depósitos. «Se deduce», señala el informe, que el sistema está «completamente sobredimensionado» al igual que la demanda prevista. De hecho, el estudio hidrológico del proyecto estima unas necesidades de riego de 25 metros cúbicos al día, una cifra «que sería bastante más razonable». Lo razonable será esperar a que los redactores entreguen el proyecto corregido. El alcalde recordó esta semana que ya llevan «seis meses de retraso».