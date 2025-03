La OMS sitúa a Oviedo entre las ciudades con más partículas contaminantes

J. C. A. OVIEDO. Sábado, 30 de noviembre 2019, 02:06 Comenta Compartir

El día 6 se cumplirán cuatro años del cierre de la entrada a Oviedo por la autopista A-66 ante los elevados niveles de contaminación. Una medida insólita, que obligó al Consistorio a cortar el tráfico durante el puente de la Constitución luego de haber registrado durante las jornadas previas valores máximos de hasta 100 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico de aire, el doble del máximo marcado por la Organización Mundial de la Salud.

A escasos días de la efeméride, ayer se conoció un estudio publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' del que se hizo eco la agencia Europa Press y en el que se incluye a Oviedo en la lista negra de la contaminación junto con Barcelona, Valencia, Sevilla, Albacete, Toledo, Valladolid, Bilbao, Huesca, Madrid, Palma de Mallorca y San Sebastián por superaciones de otras partículas, las PM2.5 cuyo límite está establecido en 10 microgramos.

De las 19 ciudades españolas en las que se han estudiado lo niveles de partículas PM2.5 solo León, Cáceres, Las Palmas, Salamanca, Vitoria, Tenerife y Burgos cumplen con los estándares establecidos por la OMS. En el caso de las partículas PM10, la mayoría de las 45 ciudades españolas analizadas superan los límites. Solo Teruel, Pontevedra, Alicante, Valladolid, Huesca y Ourense quedan por debajo del margen.

El estudio detalla que este tipo de partículas son las que se emiten en la combustión de los vehículos diésel, combustibles fósiles, en las altas temperaturas en procesos industriales: fundidoras, refinerías o acererías. Según la Fundación Española del Corazón (FEC), la contaminación atmosférica causa 8,8 millones de muertes al año en el mundo, 790.000 en Europa y unas 30.000 en España y un amplio rango, entre el 40 y el 80 por ciento, con orígenes en fallos cardiovasculares.

Al hilo de la Cumbre del Clima, que se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre, el concejal del Grupo Municipal Socialista Fidel Rodríguez anunció ayer que el PSOE volverá a presentar por la vía de urgencia una proposición acerca de la crisis climática y sus efectos sobre el planeta. Solicitando, asimismo, a Partido Popular y Ciudadanos que reconsideren su postura tras haber votado en contra de la misma en el Pleno municipal de noviembre.

Rodríguez explicó que en el último mes se han producido una serie de acontecimientos que «dan la razón» al grupo socialista, en referencia a la declaración de crisis climática por parte de la Unión Europea y a las recomendaciones de la ONU para reducir las emisiones de CO2 un 7%.

Sobre este asunto, Rodríguez subrayó que todos los diputados europeos españoles, a excepción de los de Vox, votaron a favor de dicha declaración, emplazando a todos los ediles a actuar con «responsabilidad». Es el «momento oportuno» para que la ciudad «lidere este proceso de transformación social», concluyó.