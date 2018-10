«El 'skatepark' de Oviedo, sin acabar» Jaime García, Adrián Rodríguez, Andrés Castro, Jorge García, Sergio Vidal y Adrián Huerto, en el 'skatepark' de Oviedo. / ÁLEX PIÑA Un año y medio después de las obras, el parque presenta «serios desperfectos» | El estado del 'skateplaza' más grande de Asturias muestra un «desgaste prematuro» que puede provocar lesiones a los usuarios más jóvenes ALBERTO ARCE OVIEDO. Lunes, 29 octubre 2018, 02:13

El pasado veintidós de abril de 2017, el alcalde de la ciudad, Wenceslao López, y la concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, Ana Rivas, inauguraban la extensión de las pistas de 'skate' del parque de Invierno, una obra de 180.084 euros que aumentó hasta en 380 metros cuadrados las instalaciones existentes, hasta los 2.000 metros cuadrados que suman en la actualidad. Esto supuso que desde ese entonces, la capital de Asturias pasase a convertirse en la ciudad con el 'skateplaza' más amplio de la región y un destino en la lista de todos los patinadores de las comunidades del norte.

No obstante, un año y medio después de aquella inauguración de la ampliación y remodelación del parque, sus usuarios más habituales, los 'skaters' locales, denuncian que «falta de terminar de construir todo aquello que se incluía en los planos del proyecto y que aún no está hecho, y de aplicar la última capa de tratamiento al suelo para aumentar su durabilidad», «la dejadez y la no intervención están haciendo que la zona se deteriore de una forma muy rápida».

El proyecto fue realizado por el experto en 'skateparks' Oscar Rois y supervisado por la asociación Oviedo Monopatín, así como por todos los asiduos, que observaron con impaciencia «cómo una obra a realizar en tres meses duró casi el doble», recuerda el 'skater' y cámara Adrián Rodríguez. «Estos mismos», explica Andrés Castro, un conocido patinador ovetense, «presentaron un dossier completo al Ayuntamiento dos días después de la inauguración en el que se ven claramente todas las cosas que no habían hecho y todo el deterioro que ya podía verse en las instalaciones desde el mismo momento de su apertura».

«Puede haber lesiones»

Entre las desperfectos que denuncian los patinadores destacan las abundantes grietas en el cemento, las barandillas desancladas de sus puntos de apoyo, los bordillos cortantes, los agujeros en las paredes de hormigón que llenan de agua el parque y lo hacen «impracticable», y los muros de contención que no se han construido. «El pavimento de la extensión está ya más deteriorado que el de la parte vieja (que se abrió en diciembre de 2006). No es normal que un parque como este, que podría ser uno de los mejores de España, se encuentre ya en este estado», portesta Castro. «Además, hay que tener en cuenta que aquí vienen niños pequeños a practicar; y, tal y como está, alguien puede sufrir una lesión grave», argumenta.