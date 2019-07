Sograndio se queda sin fiestas tras no lograr la autorización municipal Una demora de dos días en la solicitud del permiso para el evento obliga a la Asociación de Vecinos a cancelar el programa de este año IVÁN GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 10 julio 2019, 01:14

Al nuevo equipo de gobierno se le cayó ayer su primera fiesta. Después de un mandato en la oposición criticando las demoras en la autorización de los festejos, por primera vez en 40 años, Sograndio se quedará sin celebrar El Carmen. La asociación de vecinos comunicó ayer la anulación del programa de este año tras no lograr los permisos municipales por un retraso en la presentación de la documentación técnica.

«Estos temas normalmente los lleva el ingeniero y este año no fue capaz de solicitar el permiso a través de la aplicación de certificado digital y tuvo que hacerlo a través de correo», explicó Marcos Álvarez, de la asociación de vecinos de Sograndio al tiempo que acusaba al Ayuntamiento de poner impedimentos y trabas a este tipo de festejos, en lugar de ayudarlos.

«¿Culpa nuestra? Pues sí, pero bueno... Lo enviamos dos días tarde, el pasado viernes y las fiestas comienzan el día 27, había tiempo de sobra», apuntó Álvarez. Al no lograr el certificado municipal pertinente, la asociación de la que forma parte decidió cancelar los preparativos. «Al no garantizarnos tramitar el permiso no hicimos el montaje porque montar la fiesta y contratar a la orquesta son gastos elevados como para que a última hora te puedan decir que no te conceden la autorización», añadió.

«Todo mal, trampas por todos lados y encima no ponen de su lado», continuó Álvarez, atizando al equipo municipal al entender que deberían poner más de su parte para ayudar a las localidades en estas materias de informática y certificados digitales.

El representante de la asociación no podía ocultar que la ilusión era «muy grande, porque era el cuarenta aniversario y no sé si habrá alguna fiesta que se haya celebrado ininterrumpidamente como la de Sograndio tanto tiempo». Pese a la cancelación del evento, los actos religiosos programados se celebrarán con normalidad, tal y como figuraba en el programa que se había elaborado. La entrega del bollo y botella de vino a los socios se hara en el Bar El Puzzle el lunes 29 de 19 a 20:30h. También seguirá adelante el campeonato de parchís del viernes 26. La asociación terminaba el comunicado de ayer pidiendo perdón por lo ocurrido y confiando en que el año que viene se pueda retomar la celebración de las fiestas con normalidad.