«Si atraco un banco en Oviedo a cara descubierta me piden autógrafos» El 'Solitario asturiano' a su entrada al Juzgado de lo Penal. / A. PIÑA El 'Solitario asturiano' niega ser el autor de los atracos a dos sucursales bancarias en 2016 porque en esas fechas «estaba en Santander» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 28 marzo 2019, 01:07

Manuel Ángel Álvarez Riestra, de 78 años, conocido como el 'Solitario asturiano' entró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 ayudado de una muleta, tranquilo y haciendo gala de unos modales exquisitos que mantuvo durante las casi dos horas que duró la vista oral. Se enfrenta a diez años de cárcel por atracar, presuntamente, dos entidades bancarias en octubre y diciembre de 2016. El acusado negó los hechos argumentando que en esas fechas se encontraba en Santander y que no podía salir sin permiso judicial de la comunidad autónoma de Cantabria al encontrarse en libertad condicional tras pasar varios años en prisión por numerosos atracos. «Juro por lo más sagrado que yo no estaba en Asturias», dijo.

Lo que sí reconoció fue que los atracos eran su «modo de vida» antes de los hechos por los que ayer fue enjuiciado. «Hace mucho que dejé eso, por lo menos ocho o nueve años», aseguró ante la sala. En esa línea, negó que su 'modus operandi' para cometer los atracos fuese la amenaza a los empleados de las sucursales con un arma blanca. Según reconoció, él actuaba con arma de fuego pero nunca con un cuchillo. «Yo entraba en el banco, sacaba el arma de la cintura, no hacía daño a nadie y me iba tranquilamente, pero no con un cuchillo, por favor», relató el acusado.

El procesado también presumió de trayectoria delictiva durante la vista oral. No en vano, su historial delictivo comenzó en 1976, cuando fue encarcelado por primera vez por una falsificación para luego continuar con una ristra de atracos a sucursales bancarias por todo el territorio nacional. En Asturias llegó a atracar más de una decena en año y medio. «Yo si entro en un banco en Oviedo a cara descubierta me piden autógrafos porque soy más conocido que Fernando Alonso», espetó ante la Sala.

Durante la vista se escuchó el testimonio de las trabajadoras de las sucursales bancarias donde presuntamente actuó en octubre y diciembre de 2016. Según Fiscalía, se llevó un total de 25.415 euros. Ninguna de las seis empleadas que testificaron pudieron reconocerlo. Ni siquiera por su voz, como así solicitó el fiscal. El acusado se mostró muy colaborativo cuando se le pidió que reprodujera las frases que esgrimió a las trabajadoras para llevarse el dinero. Con todo, no pudieron precisar si era la misma persona. Sí relataron que el atracador iba cubierto con boina, en el primero de los asaltos, en la sucursal de Fray Ceferino, y con gorro de lana, en la de la calle Tito Bustillo y que esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones, «tipo jamonero». Todas ellas reconocieron que el asaltante les pedía tranquilidad y que no les pasaría nada mientras les exigía el dinero argumentando que lo hacía porque terceras personas lo obligaban a ello para saldar una deuda.

Solo una testigo dijo reconocerle. Fue una clienta que se encontraba en la sucursal de la calle Tito Bustillo quien afirmó que el acusado era la misma persona que atracó el banco el 7 de diciembre de 2016. Dijo reconocerle por sus «ojos claros» y también por su voz.

También uno de los investigadores del caso señaló sobre el acusado que «no cabe duda de que es esta persona», a pesar de que reconoció que en la actualidad no cuenta con el mismo aspecto que hace tres años.

La Fiscalía mantuvo la pena de prisión de diez años mientras que la defensa, ejercida por Juan Carlos Prieto Argüelles, pidió su libre absolución.