Somos presenta un nuevo informe para justificar la subvención a la familia de Palacio La viuda y el hijo mayor de Eloy Palacio, el bombero fallecido en Uría, en un homenaje. / ALEX PIÑA El abogado Javier Calzadilla cree que «resulta irrefutable» conceder una ayuda extra a la familia del bombero fallecido en el incendio de Uría JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:11

Un día después de las críticas de sus socios de gobierno y de la oposición, y dos jornadas tras el bronco Pleno municipal en el que Somos hizo público el informe de Secretaría General con el que creen que se abre una vía para conceder una subvención a la familia del bombero fallecido Eloy Palacio, los concejales Ana Taboada y Fernando Villacampa contraatacaron. Lo hicieron desde la sala de prensa del Ayuntamiento, acompañados por el abogado Javier Calzadilla, contratado ex profeso por la candidatura de unidad popular para que desarrollase en un nuevo documento esa posibilidad y que fructifique en la citada ayuda.

Donde el PSOE lamentó las «falsas expectativas» y la oposición un uso «rastrero» y partidista de la situación, Taboada y Villacampa -del que el Partido Popular pidió su dimisión tras la intervención plenaria- quisieron ahondar en su lectura del informe de Secretaría General defendiéndose de las acusaciones. «No vamos a pedir perdón por esto. Aunque tengamos que poner la cara y a veces el cuerpo», afirmó Villacampa. Taboada, por su parte, introdujo al abogado no sin antes cargar con dureza contra «la utilización política de un tema como este». «Nosotros ponemos soluciones encima de la mesa. A quien no le guste tiene dos problemas: uno de decencia humana y otro saber que vamos a seguir apretando», retó la vicealcaldesa a propios y ajenos.

De seguido, Calzadilla explicó que «resulta irrefutable», siguiendo la tesis argumental del informe de Secretaría General, que la subvención se puede conceder. El letrado abonó la tesis de que la «vía abierta» se fundamenta en las ayudas de carácter extraordinario que pueden otorgar las administraciones públicas, en este caso locales, siguiendo la ley general y la ordenanza. Para el letrado, Secretaría General «abre la posibilidad que creemos que es acertada que es la relativa a otorgar una subvención de carácter excepcional».

La ley general de subvenciones prevé establecer este tipo de ayudas «cuando se acrediten razones de interés público, social o humanitario debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública y sin concurrencia», añadió Calzadilla para defender que «todo el armazón jurídico que tiene el Ayuntamiento permite encajar esta subvención sobre el supuesto que nos ocupa». Porque Somos defiende con este nuevo informe que la situación de la viuda y el hijo de Palacio -que recibieron una indemnización de 18.000 euros- encaja en los supuestos de interés social y humanitario recogidos en el articulado.

Máxime cuando el Ayuntamiento otorgó la medalla de oro de la ciudad al bombero fallecido durante las labores de extinción del incendio del edificio sito en Uría 58 el 7 de abril de 2016, cuando acudió a trabajar pese a que no era su turno.

De este modo, y partiendo de esas condiciones previas, el Ayuntamiento tendría que elaborar una memoria justificativa, detallar los beneficiarios, establecer una cuantía de la ayuda y los plazos de la concesión para que la junta de gobierno aprobara la concesión. «Resulta indudable, desde un punto de vista jurídico, que la subvención se puede conceder y tramitar», reiteró el abogado que en su informe, sin embargo, matiza al secretario cuando este advierte de que la ayuda «no es encuadrable en ninguna de las trece líneas de actuación del plan estratégico de subvenciones». Para Calzadilla sí que tiene encaje en la novena, la que atiende a personas y familias en especial dificultad. «Con independencia de lo anterior, lo cierto es que se puede otorgar a través de la ordenanza y la ley general» reiteró, al carecer el citado plan de «rango normativo».

No existen precedentes de este tipo de subvenciones. Si Somos logra romper las reticencias de sus socios para seguir el dictamen del secretario, los jurídicos municipales tendrán que ser creativos. El informe presentado ayer habla de apoyarse en una memoria emitida por Servicios Sociales y otra por Seguridad Ciudadana, ambas concejalías en manos socialistas.

«Estamos perplejos»

Juan Carlos Fernández Granda, 'Cuni', el compañero de Palacio que resultó herido en la fatal accidente, no quiso valorar la «gresca» de los últimos días a costa de la ayuda. «Estamos perplejos con lo que está pasando. No queremos que la muerte sirva de instrumento político porque no contribuye al nombre de Eloy», explicó para recordar que si «la Justicia falla, si la administración falla, estaremos nosotros ahí».