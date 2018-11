«Sufrí malos tratos, depresión y me quedé en la calle sin dinero, casa ni trabajo» Carmen María Mendiburu. / E. C. Carmen María Mendiburu, que perdió todo hace tres años, tiene a partir de hoy una nueva oportunidad: comienza a trabajar en una cafetería del centro ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 29 noviembre 2018, 02:11

La vida de Carmen María Mendiburu, de 46 años, cambió hace tres años. Tanto su pareja como ella tenían trabajo y sus ingresos mensuales superaban los «dos mil euros». Pero de un día para otro, todo se torció. Su compañero sentimental tomó unas «malas decisiones» que le repercutieron anímicamente y ambos terminaron perdiendo su trabajo: «Sufrí malos tratos, depresión y me quedé en la calle sin nada. Sin dinero, sin casa y sin empleo», relató ayer durante la celebración de las III Jornadas sobre las Personas Sin Hogar en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

Mendiburu es un ejemplo de que con ayuda se puede salir adelante. Durante un tiempo se sintió en un agujero. Había días en los que no salía de la cama, pasaba las noches en vela y tampoco buscaba trabajo. «Me sentía sola y abandonada», y terminó durmiendo en la calle, hasta que llegó al albergue de Avilés y ahora al Cano Mata. La vida, por fín, comienza para Carmen María ha dar ese giro que tanto necesitaba: «Ahora estoy muy contenta», dijo ayer. Hoy mismo comienza a trabajar en un cafetería del centro de la ciudad. «Estoy como una niña el día que abre los regalos de los Reyes Magos. Años después de perder mi empleo encuentro uno», agradeció ayer.

Más información III Jornadas sobre las Personas Sin Hogar

En el albergue Cano Mata permanecerá durante «un mes», después cuando cobre su primer sueldo buscará «una habitación o un piso en el que vivir».

En todo este proceso está muy agradecida a Cáritas. Fue quien le ayudó a labrarse un futuro, no lo olvida, y tiene muy claro que cuando tenga una estabilidad económica se hará voluntaria: «Quiero prestar ayuda y devolver todo lo que me dieron».

No fue la única que ayer contó su historia en las jornadas. También lo hizo Manuel Menéndez, usuario del Cano Mata. Antes, estuvo «mucho tiempo viviendo en la calle». Tanto, que no recuerda el año exacto en el que se quedó sin nada, cogió todo los bártulos que tenía para cargarlos a su espalda y empezó a vivir de forma itinerante: «Estuve en Francia y al volver fue cuando me quedé sin hogar. En todo este tiempo he vivido como si estuviese en una montaña rusa. Ha habido épocas en las que conseguí un trabajo pero cuando los contratos se acababan, volvía a estar en la misma situación», explicó.

Pide un esfuerzo a las instituciones públicas. Subraya que las personas que viven en la calle necesitan «el apoyo de los de arriba y quiero que nos escuchen porque tenemos ideas». De igual forma, solicitó más comprensión por parte de los familiares.