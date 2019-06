El juicio contra el 'violador del estilete' se suspende en Oviedo hasta 16 de septiembre El acusado entrando en el furgón de la policía esta mañana. / Álex Piña Su abogada, Teresa Álvarez, pidió el cambio de fecha porque dos testigos no fueron citados y un policía no pudo acudir ROSALÍA AGUDÍN Viernes, 28 junio 2019, 11:55

Un error en la citación de dos testigos y la no comparecencia de un policía por motivos personales obligaron a suspender el juicio contra el 'violador del estilete', que estaba previsto que se celebrase esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Fue la abogada de Félix Vidal Anido quien solicitó esta medida al no acudir las tres personas que considera claves. La vista se ha suspendido hasta el «16 de septiembre», según apuntó la letrada Teresa Álvarez a la salida de los juzgados y donde la otra acusada del caso amenazó a los periodistas y cámaras presentes.

El 'violador del estilete' cumplió treinta y dos años de cárcel por más de medio centenar de violaciones y salió a la calle. Lejos de reinsertarse, se enfrenta de nuevo a una nueva pena de once años y medio de prisión por robar y agredir sexualmente a una mujer que padece una discapacidad psíquica del 65% y con la que convivía en un piso de la calle Martínez Vigil en diciembre de 2017.

La agresión se produjo, según el escrito de Fiscalía, al mediodía el 22 de diciembre de 2017. El acusado aprovechó que la víctima dormía en su habitación para tocarle los pechos. Cuando la mujer se despertó y trató de negarse a mantener relaciones sexuales, la violó bajo amenazas de muerte: «Vamos a tener relaciones sexuales, quieras tú o no», le advirtió, según indica el escrito de calificación. Tras ello, comenzó a bajarle los pantalones del pijama y la ropa interior.

Pese a que la mujer le decía que no y que saliera de la habitación, el procesado, tras sujetarla y decirle que si no estaba quieta la iba a matar, la agredió sexualmente. «Si dices algo, te mato», le espetó. Paralizada por el temor, la víctima no denunció. Aquella misma tarde, Vidal Anido la obligó a trasladarse hasta Moreda.

El modesto apartamento de la calle Martínez Vigil se había convertido en una casa de los horrores. Una tercera persona, pareja del 'violador del estilete', y que responde a las siglas M. A. P. F, está acusada de robo con intimidación a la víctima. Ya en Moreda, la tarde del 23 de diciembre, la mujer, junto con otra persona para quien no hay cargos, entró en la habitación y «sin motivo, la agredieron dándole puñetazos y le dijeron que la iban a matar». La víctima pudo escapar y avisar a la Guardia Civil desde un comercio cercano. Reveló, entonces, toda la situación de abuso e intimidación en la que se encontraba y quedó ingresada en Psiquiatría del HUCA.

Todas las partes esta mañana se personaron en el juzgado. El violador del estilete fue trasladado desde la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, para la vista y la otra acusada acudió por su propio pie al estar en libertad. La víctima también asistió a los juzgados de Oviedo, pero ninguno de ellos llegó a declarar. «Faltaban dos testigos y un policía y la sala dio la opción de a las partes de empezar hoy el juicio y que en un plazo máximo de treinta días declarasen el resto pero yo me opuse», comentó la abogada de la víctima, Ana María González, a la salida de los juzgados. Alegó que en pleno julio es «difícil» que las tres personas que faltaban hoy pudiesen ir a los juzgados y la vista fue trasladada a mediados de septiembre.

El 'violador del estilete' está «tranquilo» y su defensa pedirá su absolución. También lo hará el abogado de la otra acusada, aunque González pide para él quince años de prisión y la misma pena que la Fiscalía por el delito de robo. «Este caso tiene sus dificultades, pero la víctima tiene claro lo que ocurrió. Quiere seguir hacia delante y quiere quitarse este procedimiento de en medio cuanto antes», añadió la letrada que pertenece a la asociación Cavasym.

Amenazas a la salida del juzgado

La acusada por robo amenazó a la salida de los juzgados con interponer una demanda a los periodistas y cámaras presentes si le grababan. «Como salga esto por la televisión y me vean mis hijos, os voy a denunciar a todos», apuntó