«Taboada tiene que convencer a los vecinos que no quieren el Bulevar, no a mí» Alfredo Canteli, ayer. / D. M. Alfredo Canteli responde a Ana Taboada acerca del proyecto en Santullano. «Los ovetenses rechazan este proyecto. Rechazan el lago», afirma JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Martes, 22 enero 2019, 03:17

Alfredo Canteli, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, contestó ayer a la vicealcaldesa Ana Taboada que, en una entrevista publicada por este diario tras anunciar su intención de repetir como cabeza de lista de Somos Oviedo, afirmó que quiere hablar con «Canteli del Bulevar porque creo que no sabe lo que significa».

«No tengo ningún problema en hablar Ana Taboada», indicó el candidato del PP al tiempo que añadió que le «extraña» que «en tres años y medio como vicealcaldesa -en los que Canteli era, hasta hace unas semana, presidente del Centro Asturiano- no hayamos cruzado ni una sola palabra». «Por lo menos es algo raro y una ofensa hacia un colectivo de 17.000 socios de una institución ejemplar que merecía otro trato diferente desde el Ayuntamiento», se extendió Canteli tras asistir al desayuno que ayer ofreció EL COMERCIO en colaboración con el Banco Santander y que tuvo como invitada a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. En ese mismo acto, Canteli tuvo oportunidad de saludar al alcalde, Wenceslao López,

«Acerca del Bulevar no tiene que convencerme a mí sino a los vecinos», desafíó Canteli para explicar que son los ovetenses quienes rechazan el proyecto. «Los vecinos no lo quieren, sé que lo rechazan, pero no el Bulevar sino cómo se quiere hacer. Rechazan el lago», abundó.

En cuanto a la viabilidad técnica y legal del proyecto, actualmente en revisión por parte de los técnicos municipales, realizó sendas preguntas a la vicealcaldesa. «A Taboada le lanzaría dos preguntas. Primera, ¿tenemos un estudio geológico para realizar esas obras? y segunda, ¿el PGO contempla esta actuación?».

Si la reunión que avanzó la vicealcaldesa en estas páginas se llega a producir entre ambos, tendrán más material que el Bulevar para discutir sus dos visiones de la ciudad porque en apenas diez días en los que Canteli ha actuado como candidato ya han aflorado hondas diferencias de proyecto y de sentires acerca del estado actual de la ciudad.

«El tripartito ha convertido Oviedo en una ciudad triste. Ese es uno de los motivos que me han llevado a dar el paso», indicó Canteli durante su discurso de asunción de la candidatura cuando desgranó que pretende recuperar inversiones y elevar la capacidad de ejecución del Ayuntamiento.

Somos reaccionó casi de inmediato uniendo el nombre de Canteli a la herencia de la gestión de Gabino de Lorenzo y afirmando que tras el gobierno tricolor, Oviedo es una ciudad «con más empleo, becas y ayudas». «Representa y defiende al 'gabinismo' y viene de trabajar codo con codo con Mario Conde -en alusión a su trabajo en banca-», le achacó Taboada.