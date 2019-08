Taboada pide «voluntad política» para ayudar al Oviedo Moderno La edil de Deportes acusa a la portavoz de Somos de «tergiversar» y afirma que fue el tripartito quien concedió 55.000 euros al Rally Princesa y no el PP A. ARCE OVIEDO. Sábado, 31 agosto 2019, 01:46

«Voluntad política». Eso es lo que pidió ayer la concejala de Somos, Ana Taboada, al equipo de gobierno para «ayudar» a que el Oviedo Moderno, el club femenino de la ciudad, no tenga que abandonar la competición por falta de fondos. Lo hizo tras denunciar la «escasez» de la subvención municipal destinada al club, de 29.295 euros. El equipo necesita 120.000 para poder afrontar su nuevo horizonte en la liga profesional. Por eso, propuso varias «alternativas legales» para solventar la situación.

Según la portavoz de la formación morada, una de esas posibles vías podría darse a partir de la aprobación del suplemento de crédito que implemente una nueva partida nominativa para el equipo de 120.000 euros. En segundo lugar, continuó Taboada, la posibilidad de incluir al femenino en un acuerdo de patrocinio entre el Ayuntamiento y el Real Oviedo. Al final, expuso, «podría llevarse a cabo una modificación presupuestaria para implementar una nueva partida que estoy segura de que todos los grupos votaríamos a favor en pleno», sentenció. Además, también denunció el hecho de que el bipartito haya aumentado hasta los 55.000 euros la subvención del Rally Princesa (10.000 euros más) «saltándose un reparo del interventor».

Sin embargo, la contestación por parte del Grupo Municipal Popular no tardó en llegar. La concejala de Deportes, Conchita Méndez, se defendió afirmando que la exvicealcaldesa «debería saber que no se puede conceder una subvención nominativa a una entidad que ha concurrido a la convocatoria ordinaria de subvenciones». Y fue más allá al acusar a Taboada de «tergiversar» y recordó que previamente a las elecciones, el pasado día 26 de abril, «el tripartito acordó la concesión de la subvención nominativa de 55.000 euros para el rally, al igual que para otras entidades, entre las que no estaba el Oviedo Moderno», concluyó la edil popular.