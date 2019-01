El talento se cultiva mejor en casa Parte de los estudiantes, ayer, en el Salón del Plenos, tras ser recibido por las autoridades. / A. PIÑA 226 estudiantes reciben becas municipales para cursar estudios de posgrado JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 17 enero 2019, 03:02

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, presentó ayer en el salón de Plenos la nueva convocatoria de becas del convenio 'Oviedo Siembra Talento' que mantiene el Ayuntamiento con la Universidad. Al breve acto acudieron buena parte de los cincuenta beneficiarios de este curso que se suman a los de años anteriores para un total de 226 estudiantes que han logrado hacerse con una de las ayudas -cuyo criterio de concesión es el expediente- que otorga el Consistorio para financiar la matrícula de estudios de posgrado en Asturias.

«Como gobierno estábamos empeñados en combatir el éxodo de la juventud asturiana», resumió Taboada, que explicó que la línea de becas pretende «hacer posible que el conocimiento y la investigación se queden aquí, dando una opción de futuro a nuestros jóvenes». «Celebramos que se queden y puedan desarrollar su investigación en Oviedo», añadió.

Taboada, asimismo, relató durante el acto las reticencias iniciales para lanzar el programa y felicitó a los funcionarios de la Concejalía de Economía por su trabajo.

El vicerrector de Ordenación Académica, Juan José del Coz, por su parte, resaltó que «la Universidad se enorgullece de contribuir en el progreso formativo y científico de los asturianos», así como de la estrecha relación que mantiene la institución con el Ayuntamiento. Acerca de las becas añadió que cualquier ayuda para retener talento «siempre será bienvenida».

Entre el público biólogos, juristas, psicólogos, ingenieros o expertos en análisis de datos convocación investigadora o docente y, los menos, con intención de saltar ya al mercado laboral, dejaron claro que ante la incertidumbre, las becas, facilitan la decisión de matricularse en estudios de posgrado.

Alba Morán y Eva Bueno, biólogas, resaltaron que el programa 'Oviedo siembra talento, «se basa en el expediente y los méritos» pero lamentaron que su participación en grupos de investigación no esté remunerada: «En el resto del mundo no se lo creen y si no investigas y publicas te quedas fuera de las becas para el doctorado».

El psicólogo Álvaro Villegas agradeció al Ayuntamiento su «esfuerzo». «Pase lo que pase en mayo, estos programas deben continuar porque una administración pequeña como esta es capaz de apoyar el conocimiento».