El taxi subirá un 6,7% en Oviedo el próximo año

Susana Neira Oviedo Martes, 2 de diciembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Nueva subida de las tarifas del taxi en Oviedo en 2026. El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde esta mañana al incremento del 6,7% solicitado por la Asociación de Empresarios del Autotaxi y la Federación Sindical del Taxi y consensuado igualmente con los consistorios de Gijón y Avilés.

En la tarifa uno, la diurna general, la bajada de bandera se situará en 2,32 euros frente a los 2,17 actuales, y la carrera minima en 5,43 (ahora son 5,09). La hora de espera se sitúa en 30,9 euros (28,95) y el kilómetro pasa de 1,18 a 1,26.

La tarifa nocturna y festiva supondrá una bajada de bandera en 2,9 euros, con 1,57 euros por kilómetro recorrido, 38,63 euros por hora de espera y carrera mínima de 6,79 euros. Esta tarifa es aplicable desde las 22 horas hasta las 7 horas los días laborables, el viernes desde las 22 horas hasta las 9 horas del sábado y desde las 14 horas del sábado hasta las 7 horas del lunes. Los días de Nochebuena y Nochevieja desde las 7 a las 22 horas. Durante la Semana de San Mateo, desde las 15 horas los días laborables y todo el día los festivos.

La tercera tarifa, especial para los días de Nochebuena y Nochevieja entre las 22 y las 9 horas (esto se extiende dos horas), incluye una bajada de bandera de 3,47 euros, 1,89 euros por kilómetro recorrido, 46,36 euros por hora de espera y 8,15 euros como carrera mínima.

El incremento ha sido aprobado en la sesión con los votos del PP, PSOE, IU y la edil no adscrita, Elena Figadero. Vox discrepó al considerar que «si esto sigue así vamos a acabar con un toque de queda» en la zona rural, dijo para respaldar su demanda de mejorar las frecuencias de autobús público en la zona rural. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, destacó que esta actualización de precios se basa en criterios técnicos y ese acuerdo con los otros dos grandes ayuntamientos de la región. Antes de la entrada en vigor de los nuevos precios, tendrá que autorizarlo iguamente el Consejo de Gobierno del Principado.