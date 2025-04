El Teatinos más solidario

S. D. TEJEDOR OVIEDO. Lunes, 16 de diciembre 2019, 01:08 | Actualizado 03:33h. Comenta Compartir

Más de 400 personas formaron parte ayer en la III Carrera Solidaria Teatinos Race for Life, organizada por la Asociación de Vecinos Paulino Vicente, en beneficio de los pacientes hemato-oncológicos. La climatología desapacible no impidió una participación que el propio presidente de la sociedad vecinal, Santiago Camporro, calificó de «un auténtico éxito». Fueron cuatro kilómetros por el ovetense barrio de Teatinos, con salida a las once de la mañana desde la calle Puerto Pajares y llegada al mismo punto después de un recorrido circular. Sin incidentes, más allá del cansancio que se reflejaba en algunos rostros y, por encima de ello, la alegría de unos kilómetros por una buena causa. La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) recibirá íntegramente el dinero recaudado, aún sin cuantificar. «Somos la única asociación que publicita los datos económicos de una carrera y, aunque aún no hemos hecho las cuentas, podemos decir que han colaborado 165 establecimientos del barrio, a lo que hay que añadir la cuota de los participantes y otras casas comerciales y otra serie de establecimientos que han aportado en metálico». Así lo manifestó ayer Santiago Camporrro que quiso hablar de «transparencia». Entre los cuatro centenares de participantes, se encontraba José Antonio Vecino, director de Atención Sanitaria del área IV. «Nosotros le apoyamos en la carreHuca y él viene a apoyarnos a nosotros». Una prueba más de lo que pueden significar cuatro kilómetros. El encargado de cortar la cinta que dio el pistoletazo de salida fue el boxeador Aitor Nieto. Por allí se vio también a la concejala de Deportes, Conchita Méndez, y al edil de Distritos, Luis Pacho. Niños y mayores, padres, abuelos y hasta más de un perro se unieron a una prueba mucho más que deportiva. Teatinos fue en ayer una marea solidaria.