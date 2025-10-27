El Teatro Campoamor, en Oviedo, iluminado en naranja por el Día TDAH La acción busca sensibilizar sobre este trastorno. El 27 de octubre se celebra en España el Día Nacional del TDAH

Cada año, octubre es el Mes Europeo de Sensibilización sobre el TDAH y en España, el 27 de octubre es el Día Nacional del TDAH en España. Por este motivo, el Teatro Campoamor, en Oviedo, se ha iluminado de naranja.

Miembros de Anhipa, una asociación nacida en 2000 que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH y de quienes les rodean, acudieron al Campoamor, con globos naranjas en mano, para sensibilizar sobre el TDAH. La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, y la edil socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, les acompañaron.

El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de origen neurobiológico que tiene su origen en la infancia y sigue un patrón persistente de conductas de falta de atención y/o hiperactividad e impulsividad con una frecuencia e intensidad mayores de lo habitual, interfiriendo de forma significativa no solo en el rendimiento escolar del niño/a y adolescente, sino también en otras actividades cotidianas.