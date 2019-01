El telón se abrió a la esperanza Público asistente a la gala celebrada en el Teatro Filarmónica. El Teatro Filarmónica reúne en un emotivo acto a representantes de los organismos que prestan su ayuda a la asociación La Asociación Galbán celebra su segunda gala de agradecimiento a sus colaboradores CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 24 enero 2019, 02:54

El sentimiento que ayer se respiró dentro del Teatro Filarmónica fue el de agradecimiento. La Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, Galbán celebró una gala para dar las gracias a todas las personas e instituciones que de una forma u otra han colaborado con esta entidad que ayuda a familias cuyos hijos han caído en las garras del cáncer. «Os damos un gracias inmenso por regalarnos tanto tiempo y buenos momentos», agradeció Marta López, presidenta de Galbán en Asturias. Una gala en la que se reconoció el trabajo de asociaciones como Clowntigo, los payasos que dan color a los días de los niños hospitalizados. También recibieron su 'gracias' particular las profesoras que imparten clases a los menores que tienen que dejar sus estudios debido a la enfermedad. Una de ellas, Mar Estévez, recibió un homenaje especial tras su jubilación, después de 13 años impartiendo clases a niños enfermos. «Mientras están hospitalizados somos su enlace con el colegio, somos su colegio», aseveró la docente. Una de sus alumnas, la acompañó durante la gala. A María Suárez le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin cuando tenía 15 años. Ahora está a punto de cumplir los 18 y estudia un módulo de peluquería y estética. «Las clases en el hospital me ayudaron a no perder el vínculo con el colegio. Aprobé todo el curso de Tercero de la ESO», recordó con una sonrisa.

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, Margarita Fuente, o los organizadores de la 'Ruta del Rey Mago', recogieron también sus diplomas en una gala, a la que no faltó Alfonso Herrero, portero del Oviedo. El momento más emotivo de la gala lo protagonizó la presidenta de Galbán. Aprovechó el desapacible día de lluvia para ilustrar cómo se sienten unos padres cuando «al ser que más queremos» le diagnostican la enfermedad. «Ese día llega una tormenta terrible que se llama cáncer y empieza la oscuridad, los días frío e invernales», describió López que agradeció la ayuda recibida porque gracias a ella «las tormentas no son eternas y algún día saldrá el sol».