El PP teme que la nueva versión del Bulevar «sea un nuevo engaño» La UTE Bosque y Valle ha presentado un nuevo proyecto para el Bulevar por 18 millones. / MARIO ROJAS Fernández-Ladreda señala que los pliegos exigían una intervención hasta Guillén Lafuerza, pero Del Páramo la limitó de la Cruz Roja a Rubín G. D. -R. /R. A. OVIEDO. Jueves, 18 abril 2019, 01:59

El PP teme que «el proyecto del Bulevar de Santullano, en su tercera versión, no sea sino un nuevo engaño a los vecinos» y puso en duda que, «pese a los mensajes grandilocuentes del concejal» de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, el nuevo proyecto «cumpla las bases del concurso». El popular Fernando Fernández-Ladreda destacó que mientras que el responsable de Urbanismo dio por bueno el proyecto en una rueda de prensa el martes «se refirió a una actuación que abarcaría desde la glorieta de la Cruz Roja hasta Rubín». Sin embargo, evidenció, «los pliegos del contrato exigen una actuación mucho más amplia, qué va más allá del puente de Rubín y más allá del barrio de Guillén Lafuerza que, a tenor de las palabras del concejal de Urbanismo, queda abandonado en este nuevo proyecto, por lo que podríamos estar ante otro incumplimiento».

En efecto, según los pliegos elaborados por la Concejalía de Urbanismo para la redacción del proyecto del Bulevar de Santullano, que dejaban cierto margen a los interesados para ampliar la zona a remodelar, definían que, «como mínimo, el ámbito de actuación» sería el reflejado en la ortofoto que se añadía como referencia gráfica. Una imagen que no deja lugar a dudas y alarga la actuación hasta los 2 kilómetros, hasta La Monxina.

Del Páramo en su comparecencia anunció que «el Bulevar está salvado» y urgió la licitación de las obras. Precisó que la nueva versión del proyecto tenían un presupuesto de 17,9 millones y «responde a todas las exigencias». Según precisó, hay tres fases. La primera, por la que comenzarían las obras, va de la glorieta de la Cruz Roja a la calle Río Dobra y costaría 7,25 millones de euros. El tramo intermedio, con un presupuesto de 1,45 millones, se refiere a los trabajos hasta Los Prados y la última fase, que llegaría hasta la prevista rotonda que sustituiría al enlace de Rubín, costaría cerca de 9 millones, «con 320.000 euros para trabajos interfases», cerró.

El resto de actuaciones anunciadas quedan fuera del proyecto presentado como «mejoras». Para Fernández-Ladreda «es dudoso» que se puedan considerar «mejoras» algo que exigían los pliegos. «Da la sensación de que para encajar el presupuesto de cualquier manera y darle una apariencia de legalidad justo un mes antes de las elecciones, hemos pisado los intereses de los vecinos de Guillén Lafuerza y los pliegos del contrato que elaboró la propia Concejalía de Urbanismo». El concejal reclamó «transparencia» al equipo de gobierno y que se soliciten todos los «informes técnicos que sean necesarios antes de meternos en un lío de difícil solución».

Canteli

También el candidato a la Alcaldía por el PP, Alfredo Canteli, reclamó prudencia: «Yo no sé si el proyecto está o no completo, pero todas las cosas aceleradas generalmente salen mal», valoró ayer. «El último día, a última hora, en un proyecto que cuesta una millonada», expuso sus dudas, sobre una tercera versión de un diseño que llega con casi un año de retraso y en el último día del plazo de un requerimiento de la junta de gobierno, tras varios informes demoledores sobre las deficiencias del proyecto o su exceso de presupuesto. «Vamos a mirarlo y vamos a actuar en consecuencia», señaló Canteli, que dejó en manos de los técnicos la revisión del proyecto. «Hace quince días había una serie de problemas gordos y ahora no sé si se ha arreglado todo», dijo. «Mientras los técnicos no opinen poco puedo opinar yo, pero no me gustan las cosas con tantas prisas. Hubo cuatro años para hacerlo», censuró.