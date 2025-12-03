Los policías locales de Oviedo dicen que dispararon «a las ruedas» en el tiroteo de La Florida La llamada al 112 realizada por la pareja de estudiantes que huyó de los agentes en coche confirma su confusión: «Nos persiguen unos que dicen ser policías»

Casi cuatro horas de vista oral han puesto fin este miércoles a la última sesión del juicio contra dos agentes de la Policía Local de Oviedo por el tiroteo de La Florida en la Audiencia Provincial. Para cerrarlo, declararon los dos policías locales acusados por el incidente con una pareja de jóvenes estudiantes de Medicina que finalizó con un tiroteo en La Florida la noche del 24 de junio de 2022. Ambos justificaron el uso del arma reglamentaria por parte de uno de ellos alegando legítima defensa ante un supuesto intento de atropello.

Todo ello en una jornada donde una grabación de una llamada al 112 y los informes periciales han tratado de arrojar luz sobre esa noche en la que los estudiantes huyeron de los agentes, que iban de paisano y no uniformados, al confundirlos con delincuentes. Según el relato de los dos efectivos, al llegar al aparcamiento del Pozo de San Lázaro de Paniceres —donde había tres vehículos, uno vacío y otro cuyos ocupantes colaboraron— observaron un «gesto extraño» del conductor del tercer coche, el de los jóvenes. Los funcionarios sostuvieron que se aproximaron desde atrás, uno a la ventanilla del conductor y otro a la del copiloto, llevando la placa «visible colgando del cuello».

Según narraron, les ordenaron bajar la ventanilla. El conductor «la bajó un poco», pero acto seguido dio marcha atrás, pasando por encima del pie de uno de los agentes y golpeándole al girar el volante. Fue entonces cuando el vehículo aceleró hacia adelante, según su testimonio, obligando al segundo policía a apartarse para no ser arrollado. «Disparé a las ruedas», aseguró el agente, insistiendo en que «en ningún momento» tuvo intención de herir a los ocupantes. Su objetivo, dijo, era detener un coche que «no paró voluntariamente» y defender a su compañero ante un supuesto peligro inminente.

Uno de los momentos más reveladores fue la reproducción de la llamada que la joven realizó al 112 en plena huida. En la grabación se escucha su angustia: «Nos persiguen unos que se hacen llamar policías». Sin embargo, segundos después, la percepción cambia drásticamente: «Ah sí, sí, eran policías, nos acaban de poner la sirena». Inmediatamente después, el audio recoge la orden de «al suelo» de los agentes tras la intercepción.

A dos metros

Los peritos de balística aportaron datos técnicos que matizan las versiones. Confirmaron que hallaron dos balas dentro del vehículo (de tres disparadas). Asimismo, estimaron que los disparos se realizaron a unos dos metros de distancia y no a diez, dato corroborado por uno de los policías. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Oviedo justificó la presencia de policías de paisano en la zona por labores preventivas ante «denuncias de carreras ilegales y venta de droga». El mando aseguró que la Policía Nacional conocía estos operativos gracias a reuniones semanales de coordinación y reveló que no se abrió expediente disciplinario a los agentes implicados porque consideraron sus acciones «oportunas y congruentes».

Tras tres días de declaraciones, la sentencia se presentará el próximo 12 de diciembre. La acusación particular considera que los agentes son responsables de un delito de lesiones psíquicas. Para el que disparó pide dos años de cárcel y para el otro, doce meses. A ambos les piden indemnizaciones de 50.000 euros.